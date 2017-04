Bad Säckingen Mofafahrer unter Drogeneinfluss

Der Joint vom Vorabend wird in Bad Säckingen jungem Mann bei Polizeikontrolle zum Verhängnis.

Die Polizei kontrollierte in Bad Säckingen am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Ludwig-Herr-Straße einen 22 Jahre alten Mofafahrer. Der Mann zeigte Symptome für eine aktuelle Drogenbeeinflussung, er gab an, zuletzt am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenvortest zeigte Spuren von Cannabis an. Eine Blutuntersuchung wurde veranlasst, der Mann wird angezeigt.