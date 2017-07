Bad Säckingen Modellflugfreunde Harpolingen legen mit Flugtagen wieder Punktlandung hin

"Abflug trotz Gegenwind" hieß es bei den Flugtagen der Modellflugfreunde Harpolingen. Mitglieder und Gastpiloten zeigten ihre Tricks und Künste.

Eine Menge Tricks und Kunststücke konnten Besucher der Flugtage der Modellflugfreunde Harpolingen bestaunen. Begonnen wurde am Samstagabend mit einem Nachtflug, der von einer atemberaubenden Naturkulisse eines vorüberziehenden Gewitters begleitet wurde. Weiter ging es am Sonntag, an dem bei Tageslicht aber auch Gegenwind und leckerem Essen der Kunstflug einiger Mitglieder betrachtet werden konnte. Eingeladen waren hierzu auch mehrere Gastpiloten, darunter Anton Lauber und Ramon Huser aus der Schweiz und Stefan Metzger, Bernd Metzger und Michael Metzger von der Modellfluggruppe Wieslet.

Die Harpolinger Flugtage zeichnen sich durch ihr freies Programm und das gesellschaftliche Beisammensein aus. Die Mitglieder zeigen abwechselnd eine eigene kleine Showeinlage mit ihrem jeweiligen Modellflieger, den sie bei sich zuhause lagern und je nach Belieben und Geschick technisch optimieren. Dabei können die Modellflieger unterschiedlicher nicht sein: Sie bewegen sich in einer Gewichtsklasse von 500 Gramm, was den Styroporfliegern entspricht bis hin zu 4,5 Kilogramm, worunter dann bereits kleine Helikopter fallen. Die Jungpiloten starten meist mit kleinen Drohnen, die sie in die Lüfte steigen lassen. Jüngstes Mitglied der derzeit 39 Mitglieder der Modellflugfreunde Harpolingen ist David Dörflinger mit gerade einmal acht Jahren. Unter Aufsicht darf auch sich bereits am Kunstflug üben.

"Der Modellflug bietet einen tollen Ausgleich zum stressigen Berufsalltag und verleiht dem Steuerer das Gefühl von Freiheit", erklärt Wolfgang Büche, Schriftführer der Modellflugfreunde. Er macht deutlich, dass es sich beim Modellfliegen zwar um einen Einzelsport handelt, man aber gerade an Zusammenkünften wie den Flugtagen die familiären Ausprägungen im Verein spüren kann. Wolfgang Büche betont aber auch, dass man zwar nötige technische Grundkenntnisse zum Steuern eines Modellfliegers brauchen würde, aber in der Flugmaterie an sich schnell zurechtkommen würde. "Wichtig ist auch das sichere Fliegen und dass man zu jederzeit Kontrolle über sein Modellflugzeug hat", ergänzt Sascha Heptner, ein Mitglied der Modellflugfreunde.

Wer also bodenständig bleiben möchte und nicht gerne selbst in einen Flieger steigt, kann es einmal mit der Fernsteuerung eines Modellfliegers versuchen, denn neben Spaß und Hobby kann man hier auch echte Kreativität ausüben.

Der Verein

Der Verein der Modellflugfreunde Harpolingen wurde 1996 gegründet. Auf einem vereinszugehörigen Gelände haben Mitglieder die Möglichkeit, ihre Modellflugzeuge unterschiedlichen Typs und Gewichts fliegen zu lassen und den Kunstflug auszuüben. Präsident des Vereins ist Christian Hienle.