Bad säckingen Mit vollem Einsatz arbeitet das Team von Gusty Hufschmid für den neuen Bad-Säckingen-Film

Auch in der Hitze des Sommers entstehen Bilder für den neuen Bad-Säckingen-Film von Gusty Hufschmid. Die Namensfindung soll über einen Wettbewerb geschehen.

Ein schweißtreibender Job für den Trompeter: Um ein paar verbindende Elemente für den neuen Film über Bad Säckingen von Filmemacher Gusty Hufschmid einzufügen, waren Hufschmid mit der Kamera, sein Assistent Frank Hüfner und Heinz Blum als "Trompeter von Säckingen", gemeinsam einen Nachmittag unterwegs zu den Bad Säckinger Sehenswürdigkeiten. Der Hintergrund ist, dass sich der Trompeter wie ein roter Faden durch den neuen Bad Säckinger Film ziehen wird, und den Zuschauern "seine" Stadt vorstellt. Am Mittwoch, 29. November, wird die Premiere des neuen Films im Kursaal gefeiert. Unterstützt werden die Dreharbeiten, neben zahlreichen weiteren Sponsoren, auch vom SÜDKURIER Medienhaus als Medienpartner.

Mit Hut, Mantel, Lederstiefeln und Degen gekleidet, stapfte Heinz Blum als Trompeter durch die Gassen der Altstadt von Bad Säckingen. Keine einfache Sache bei mehr als 30 Grad im Schatten. Doch kühle Getränke schafften eine leichte Linderung und sorgten dafür, das Heinz Blum seine Auftritte vor den Bad Säckinger Sehenswürdigkeit mit Bravour absolvierte. Auch Gusty Hufschmid mit seiner Kamera war gefordert. Denn immer wieder liefen Leute quer durch das Bild oder blieben staunend stehen. Assistent Frank Hüfner sorgte für den richtigen Ton oder nahm den Trompeter aus nächster Nähe mit der Schwebekamera auf.

Bereits 90 Prozent des neuen Films von Gusty Hufschmid über Bad Säckingen sind abgedreht. Rund neun Monate war der Filmemacher jetzt mit seinen insgesamt acht Helfern auf vielen Bad Säckinger Veranstaltungen und an Örtlichkeiten unterwegs, um die Besonderheiten der Trompeterstadt festzuhalten. Zuletzt durfte Gusty Hufschmid mit seiner Kamera in das Innere des Eggbergs vordringen und den Mitarbeitern der Schluchseewerke bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken. Jetzt benötigt der Film nur noch einen Namen. Zur Namensfindung hat der Filmemacher zu einem Wettbewerb aufgerufen. Per Post oder per E-Mail (siehe Infokasten) nimmt Gusty Hufschmid die Vorschläge entgegen. Als Preis gibt es eine von 20 DVDs mit dem neuen Bad Säckinger Film zu gewinnen.

Bereits 2008 hatte Gusty Hufschmid mit "Zauberhaftes Bad Säckingen" einen Film über Bad Säckingen gedreht. Jetzt, acht Jahre später, hat er sich zu einer zweiten Ausgabe entschlossen. „Bad Säckingen hat nicht nur viel Schönes zu bieten“, erklärt er. „In der Stadt hat sich so viel verändert, dass ich das zeigen möchte.“ Doch soll der zweite Film nicht wie sein Vorgänger ein reiner Städtefilm werden: „Darum haben wir den Trompeter als Bad Säckinger Hauptfigur in den Film integriert“, erzählt der Filmemacher.

Der Wettbewerb

Wer eine Idee hat, wie der neue Film von Gusty Hufschmid über Bad Säckingen heißen soll, kann eine E-Mail mit einem Namensvorschlag an info@videokomplett.de senden oder eine Postkarte mit vollständiger Adresse und Telefonnummer an Gusty Hufschmid, Postfach 1434 in 79705 Bad Säckingen.