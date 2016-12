Bad Säckingen, Murg Mit qualmendem Radkasten der Polizei entgegen

Nach Unfall in der Rothauskurve zwischen Murg und Bad Säckingen flüchtet Autofahrer in die Arme der Polizei.

Einer Polizeistreife fiel am Sonntagabend gegen 21 Uhr in Bad Säckingen ein Mazda mit Lörracher Kennzeichen auf, der ihr auf der Gegenfahrbahn der B34 in Richtung Innenstadt entgegen kam. Das linke Hinterrad war so stark beschädigt, dass die Streife das Fahrzeug stoppte. Es qualmte aus dem Radkasten und die Felge des Fahrzeuges war durch starke Kratzer rundherum stark beschädigt. Während der Kontrolle teilte ein anderer Autofahrer den Beamten mit, dass sich in der Rothauskurve (B34/A98) zwischen Murg und Bad Säckingen Steine und Geröll auf der Fahrbahn liegen. Da von einem Unfall ausgegangen werden musste, wurde der Mazda genauer angeschaut. Die dabei festgestellten Spuren ließen einen konkreten Zusammenhang mit den Spuren am Unfallort begründen. Gegen den 60-jährigen Fahrer wurden daraufhin Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Gesucht werden Personen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben oder sonstige Hinweise zum Fall geben können (Kontakt: Polizeirevier Bad Säckingen 07761/934-0).