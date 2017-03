Bad Säckingen Mit einer Ausbildungsstätte für Notfallsanitäter wird die Schullandschaft in Bad Säckingen erweitert

Eine Ausbildungsstätte für Notfallsanitäter kommt nach Bad Säckingen. Damit erhalten die Schulen am Schöpfebach Zuwachs.

Mit der Einrichtung einer Ausbildungsstätte für Notfallsanitäter siedelt sich in Bad Säckingen ein neuer Berufszweig an. Ab 1. Oktober dieses Jahres eröffnet die Mobile Medic aus Stuttgart, ein Lehrinstitut für Notfallmedizin, eine Notfallsanitäterschule unter dem Dach der Physiotherapieschule am Schöpfebach. „Mit dem Standort Bad Säckingen können wir den angehenden Notfallsanitätern aus der Hochrheinregion eine heimatnahe Ausbildung ermöglichen“, erklärt Mobile-Medic-Geschäftsführer Marc Schmidt während einer Infoveranstaltung, zu die Leiter der Rettungsleitstellen aus dem gesamten Landkreis eingeladen waren. „So können wir die gute Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten in der Region weiter verstärken“, sagt Schmidt.

Momentan gibt es in Baden-Württemberg vier Ausbildungsanbieter, wovon zwei Einrichtungen privat sind. Eine davon ist Mobile Medic, die ihren Hauptsitz in Stuttgart hat und mit Bad Säckingen ihre erste Außenstelle eröffnet. Die übrigen Ausbildungsstellen des DRK und des Arbeiter-Samariterbunds finden sich in Mannheim und in Karlsruhe. Die Firma Mobile Medic besteht seit 2003 und ist im Raum Stuttgart seit 2011 Anbieter der rettungsdienstlichen Aus- und Fortbildung. „Wir in Baden-Württemberg haben als eines der ersten Bundesländer 2014 mit der Vollausbildung begonnen und werden im Oktober die ersten Absolventen haben“, sagt der Geschäftsführer.

In Bad Säckingen soll es neben dem Kern der Notfallsanitäterausbildung, auch Kurse für Rettungshelfer und Rettungssanitäter sowie Kurse der American Heart Association geben. „Als eines von 3000 Trainingscentern weltweit, liegt es uns im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen, durch dieses zertifizierte Kurssystem die Qualität der Reanimation mit zu verbessern“, erklärt Marc Schmidt. Dass die Entscheidung für den Standort auf die seit 1981 bestehende Physiotherapieschule gefallen ist, ist kein Zufall, wie Schmidt erklärte: „Dies ist der optimale Standort für Ausbildung unter perfekten Rahmenbedingungen.“

Künftig werden 23 Schüler in einer Klasse sein. Die Schüler aus dem Landkreis, die seit einem Jahr in der Ausbildung sind, werden ab Oktober nach Bad Säckingen wechseln. Ab 2018 ist die Schule dreizügig. Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Notfallsanitäter, deren Ausbildung sich neben der Schule selbst, auf die Rettungswachen und auf die Kliniken verteilen wird.

Der kaufmännische Geschäftsführer der Physiotherapieschule, Günther Nufer, freut sich auf die neue Einrichtung unter seinem Dach. Denn: „Der Impuls einer solchen Einrichtung in Bad Säckingen kommt aus Bad Säckingen“, freut er sich. Insgesamt ein Jahr hat es gedauert, bis alle Vorbereitungen getroffen und die Verträge unterschrieben waren. „Wir sind gerüstet“, so Nufer weiter. „Ich drücke fest die Daumen, dass dieses Projekt ein Erfolg wird“.