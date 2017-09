Bad Säckingen Mit der ersten Bad Säckinger Shoppingnacht bieten die Geschäfte ein besonderes Erlebnis

Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen veranstaltet die erste Shoppingnacht in der Trompeterstadt. Ein buntes Programm und Food-Trucks ergänzen die Rabattaktionen.

Eine neue Veranstaltung hat der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen sich ausgedacht: Am Freitag, 15. September, geht die erste Bad Säckinger Shopping-Nacht über die Bühne. Ein besonderer Hingucker wird dabei die Modenschau in den Gassen der Altstadt sein.

Auch wenn die Vorbereitungen für die Shopping-Nacht zu Beginn etwas zäh verliefen, zeigte sich Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen im Pressegespräch am Montagabend begeistert. „Inzwischen sind wir voll durchgestartet“, sagte sie und unterstrich ihre Worte mit einer ellenlangen Liste all der Geschäfte, die sich für die Shopping-Nacht etwas Besonderes ausgedacht haben.

„Es gibt jede Menge Rabattaktionen“, berichtete sie erfreut. Dazu gesellen sich Einladungen der Geschäfte zu Sekt und Häppchen bei Live-Musik, Bastelaktionen, eine Kochshow, ein Porträtshooting, Gewinnspiele, Make-up-Vorführungen, diverse Verkostungen und Informationsstände. Food-Trucks bieten Kulinarisches wie Langos, Mexican Food oder Burger-Variationen. Eingebettet in die Shopping-Nacht ist bereits ab 16 Uhr der erste internationale Mobilitätstag auf dem Münsterplatz. Mit speziellen Aktionen wird aufgezeigt, wie emissionsfreie Mobilität funktioniert.

Höhepunkt der Shopping-Nacht dürfte die Modenschau in den Gassen werden. Sie verwandelt die Altstadt in einen großen Laufsteg. Elf Geschäfte haben ihre Teilnahme an der Modenschau zugesagt. Sie stellen rund 60 bis 70 Models, die auf ihrer Route quer durch die Altstadt Mode in allen Facetten präsentierten. Los geht es um 19 Uhr am Brückenkopf der historischen Holzbrücke.

Eine gute Dreiviertelstunde sind die Models dann in der Altstadt unterwegs, ihr Weg führt durch die Rheinbrückstraße, vorbei am Spitalplatz über die Steinbrückstraße, zum Rudolf-Eberle-Platz und zum Münsterplatz. Dort werden die teilnehmenden Geschäfte vorgestellt. Auch Brautmode wird dabei zu sehen sein, allerdings nicht in den Gassen, das wäre schließlich fatal für die Schleppen. Umso mehr freute sich Elisabeth Vogt, dass die Geschäfte in den Beck-Arkaden ebenfalls mit Aktionen dabei sind und dem Brautmodengeschäft Herzklopfen Raum für seine Präsentation geben.

Die Shopping-Nacht soll eine große Party in der Altstadt werden – mit viel Musik. Der italienische Künstler Rocco Costa unterhält auf dem Münsterplatz, das Duo Sommerwind mit Linda Runde und Franziska Groß ist mit seinen Songs an wechselnden Orten in den Gassen unterwegs. Um 22 Uhr schließen die Geschäfte, das Feiern ist damit aber längst nicht zu Ende. Im Aqualon gibt es einen Tanzabend mit DJ Jakomoz und in der Stadt steigt ab 22 Uhr eine After-Show-Party mit DJs. Wo – das soll bis zur Shopping-Nacht eine Überraschung bleiben.

der Bad Säckinger Geschäfte für die Shopping-Nacht nimmt Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen unter Telefon 07761/513 04 oder per E-Mail (elisabeth.vogt@bad-saeckingen.de) entgegen.