Bad Säckingen Mit der Politik ein Hühnchen rupfen: Django Asül präsentiert sein neues Programm

Er ist bayerisch, türkisch und politisch – Django Asül zählt seit rund zwanzig Jahren zu den ganz Großen der deutschen Kabarettszene. Am 25. Februar hat er einen Auftritt im Gloria-Theater

Durch TV-Formate wie „Ottis Schlachthof“ und den „Quatsch-Comedy-Club“ wurde er in der ganzen Republik bekannt und ist seither auch auf den großen Kabarettbühnen zu Hause. Mit seinem neuen Programm „Letzte Patrone“ gastiert der Kabarett-Star Django Asül am Samstag, 25. Februar, im Gloria-Theater Bad Säckingen. Tickets dafür gibt es im Vorverkauf.

Neben einem messerscharfen Humor ist sein entwaffnender niederbayerischer Dialekt sein Markenzeichen. Viele Auszeichnungen, darunter der Bayerische Kabarettpreis, sprechen für sich. Nun ist der Kabarettist auf Tour mit seinem sechsten Soloprogramm. Wie gewohnt weiß Django Asül dabei mit der Politik seine Hühnchen zu rupfen. Nicht umsonst wird er als „Meister des satirisch-politischen Humors“ bezeichnet. Seine neue Bühnenshow „Letzte Patrone“ zielt auf die Frage, wann das Aufhören am Besten ist. Wenn es am Schönsten ist? Dabei ist es für ihn gerade im Moment schöner denn je.

Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei und die Fakten liegen auf dem Tisch. Niemand glaubt mehr an Europa, denn Europa gibt es nicht. Das ist Grund genug, den einzig logischen Schluss zu ziehen: Django Asül muss zurück ins wahre Leben, in dem jeder Schuss gut geplant sein will, vor allem, wenn es sich um die letzte Patrone handelt. Was der Kabarettist dabei ins Visier nimmt? „Das Wesentliche“ – natürlich.

Die Tickets für die Veranstaltung kosten zwischen 26 und 35 Euro und sind erhältlich im Vorverkauf direkt im Gloria-Theater in Bad Säckingen, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.