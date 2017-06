Bad Säckingen Mit Hochrhein-Musicals nach London fliegen

Das Gloria-Theater, Zimmermann-Reisen und das SÜDKURIER-Medienhaus starten die Aufkleberaktion. Teilnehmer können eine Flugreise für zwei Personen gewinnen.

Haben Sie einen Happy-Landing-Aufkleber auf der Heckscheibe? Und fahren Sie mit dem Auto in Urlaub? Dann haben Sie schon mal gute Chancen, eine Flugreise für zwei Personen nach London zu gewinnen. Das Gloria-Theater startet gemeinsam mit dem SÜDKURIER-Medienhaus sowie Zimmermann-Reisen diesen Sommer die Autoaufkleber-Aktion zum neuen Musical „Happy Landing“. Mitmachen funktioniert ganz einfach: „,Derjenige, der unseren aktuellen Aufkleber mit dem Lichterloh-Schriftzug am weitesten in die Ferne trägt, gewinnt die Flugreise“, erklärt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt. Spendiert hat die Reise Zimmermann-Reisen.

Wer bereits einen aktuellen Heck-Aufkleber hat, kann gleich starten. Andernfalls kann sich vom Gloria-Team noch bis 1. August eins kleben lassen. Einfach anrufen (07761/6490) oder vorbeifahren. Für jeden Happy-Landing-Werbeträger gibt es übrigens zwei Freikarten für die Vorpremiere, so Jochen Frank Schmidt und sein Partner Alexander Dieterle. Dabei ist es egal, ob man bereits den Aufkleber hat oder sich erst noch einen holt.

Das Fahrzeug, das die weiteste Reise unternimmt und dies mit Foto an unsere Redaktion "beweist", gewinnt die Flugreise für zwei Personen nach London. Also das Auto am Urlaubsort vor einer markanten Sehenswürdigkeit fotografieren und mit Namen, Ort und Zeit an unsere Zeitung schicken. Ob vor Eiffelturm, Ätna, norwegischer Fjord – wir sammeln Ihre Urlaubsbilder und veröffentlichen sie. Auch ein Ortsschild auf dem Foto zählt natürlich als Beweis. Auf dem Foto sollten die Teilnehmer ebenfalls zu sehen sein. Fotomontagen sind natürlich nicht erlaubt.

Abgerechnet wird am 30. November (Einsendeschluss). Wessen Bild am weitesten entfernt vom Gloria-Theater geschossen wird, gewinnt die Happy-Landing-Flugreise. Im Zweifel gilt die Entfernung, die Google-Earth angibt.

Das Bild sollte entweder als Abzug per Post oder elektronisch per Email bei uns eingehen: SÜDKURIER-Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen. Email: saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen, ebenso der Rechtsweg.