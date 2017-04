Bad Säckingen Mit Billigbier als Diebesgut hatte sich das Amtsgericht Bad Säckingen zu befassen

Das Amtsgericht Bad Säckingen verurteilt einen 63-Jährigen zu einer geringen Geldstrafe. Elf Getränkedosen zu je elf Cent waren das Diebesgut.

Weil er elf Bierdosen zu je elf Cent aus einem Discounter in der Trompeterstadt hat mitgehen lassen, wurde jetzt ein 63-jähriger Angeklagter zur Zahlung von 30 Tagessätzen à fünf Euro verdonnert. Der Strafbefehl hatte damals auf 600 Euro gelautet. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch David Engel, hatte dagegen für 40 Tagessätze à 15 Euro plädiert.

Der einstmals vermögende Angeklagte, der die vergangenen Monate auf Staatskosten verbracht hatte, muss seit der Entlassung aus der Haft mit ungefähr 600 Euro monatlich auskommen. Arbeitslosengeld bekomme er im Moment nicht, da er erst beweisen müsse, dass er über keinerlei Bargeld mehr verfüge. Er soll im vergangenen Sommer 33 Bierdosen gekauft haben, elf seien eine Billigbiermarke gewesen, die er in seinen Rucksack verstaut und an der Kasse vorbeigeschmuggelt hatte. Der mehrfach wegen Diebstahl und Sachbeschädigung vorbestrafte Angeklagte wollte davon nichts wissen. Er habe seinen gesamten Einkauf damals bezahlt, habe zum Beweis auch die entsprechenden Kassenzettel dabei.

Ein Teil der Bierdosen sei für seine Bekannten gewesen, ein kleiner Teil für ihn. Er habe die Ware in mehrere Rucksäcke und eine Tüte gepackt und dann alles an der Kasse vorgelegt. Dumm nur, dass der zuständige Privatdetektiv alles auf Video festgehalten hatte. Er könne sich noch genau an den Angeklagten erinnern, gab er vor Gericht an. Der 63-jährige habe damals bei dem Sonderangebot zugegriffen und habe die Bierdosen direkt in seinem Rucksack verstaut. Nach dem Verlassen des Discounters habe er ihn angesprochen und in sein Büro gebeten. Dann habe er die Polizei informiert. Der Angeklagte habe zunächst alles abgestritten, vor der Polizei dann aber ein Geständnis unterschrieben.

Die Beweislage sei klar, erklärte Engel. Der Angeklagte habe die Bierdosen gestohlen. Auch der vorsitzende Richter hielt die Version des Privatdetektivs für glaubhaft. Der Diebstahl sei ungewöhnlich. Der 63-Jährige habe sich nach einem Billigbier umgeschaut und dies dann gestohlen. Allerdings sei der Betrag gering. Das spreche zu seinen Gunsten. Ungünstig für den Angeklagten, auf den noch eine Verhandlung wegen Sachbeschädigung wartet, ist dagegen die nicht unerhebliche Zahl an Vorstrafen. Angesichts der prekären Finanzlage des Angeklagten sei er mit der Geldstrafe auf dem unteren Minimum geblieben, schloss der Richter die Verhandlung.