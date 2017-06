Bad Säckingen Miau, Miau: Benefizkonzert in Bad Säckingen für ein Katzenhaus

Die jungen Sänger der Weihermattenschule und Bläser der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule geben ein Benefizkonzert für neues Domizil der Vierbeiner. Irina Schulze vom Tierschutzverein zeigt sich "überwältigt von dem, was hier auf die Beine gestellt wird."

Bad Säckingen (mig) Die jungen Sänger der Weihermattenschule und die Bläser der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule werden es sicher nicht übel nehmen, wenn man anmerkt, dass ihr Konzert (natürlich im wörtlichen statt übertragenen Sinne) für die Katz war. Unter Leitung von Pia Schwenke musizierten sie am Dienstag eine gute Stunde lang im Schlosspark und spendeten den Erlös für ein neues Katzenhaus.

Die zahlreichen Besucher genossen einen angenehmen Abend bei schönem Wetter, die Schüler durften musische Erfahrungen sammeln und sich durch den Applaus bestätigt fühlen, und die derzeit in einer Tierarztpraxis untergebrachten Katzen können auf ein neues Domizil hoffen. Irina Schulze vom Tierschutzverein zeigte sich "überwältigt von dem, was hier auf die Beine gestellt wird" und dankte allen Mitwirkenden: "Wir können wirklich jeden Euro brauchen, aber ich bin sicher, dass es mit dem Katzenhaus klappen wird." Zum Auftakt stellten sich die Bläser der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule ganz pompös mit einem Ausschnitt "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss vor. Nicht ohne Stolz erklärte Pia Schwenke, dass dies eine Generalprobe sei, weil ihre Schüler auch im Europapark auftreten würden. Sie schaffte es, die Kinder fürs Spielen und Singen zu begeistern – etwa beim "Cup-Cat-Song", dessen Botschaft "Wenn jeder etwas gibt, fängt ein besseres Leben an" sich nicht nur auf das Schicksal der Katzen bezieht.

In "Kumbaya, my Lord" hatten alle Register des Blasorchesters Gelegenheit, sich einzeln vorzustellen, und mit dem "Fluch der Karibik" stellten sie ihre Fortschritte unter Beweis. Nach "Inki, Minki, Tinki" präsentierte der Chor einen "Projekt-Cat-Tanz" und wandelte dabei auf den Spuren des Katers Hiddigeigei. Pia Schwenke und Melanie Bächle hatten dazu einen englischen Song umgedichtet. Großer Andrang herrschte bei der Tombola, und eine ganz junge Glücksfee loste die drei Hauptgewinner aus, die sich über zwei Karten für das Musical "Happy Landing", ein Tischfußballspiel und einen Fußball freuen durften. Mit "Up on a Housetop" und "Rock a Saurus" rundeten die Bläser ihr Konzert ab, und zum Schluss stimmten die Kinder den "Spenden-Song" an.