Bad Säckingen Mercedes kauft Asag-Gelände in Bad Säckingen

Das ehemalige Asag-Gelände am westlichen Stadtausgang von Bad Säckingen hat nun einen neuen Besitzer: Die Kestenholz-Gruppe hat das Grundstück gekauft und will dort eine hochmoderne Mercedes-Niederlassung mit Leuchtturmfunktion für die ganze Region errichten – allerdings erst in vier Jahren.

Bad Säckingen – Das frühere Gelände der Firma Asag hat einen neuen Besitzer: Die Kestenholz-Gruppe hat das Areal gekauft und will dort in vier Jahren eines der modernsten Mercedes-Autohäuser überhaupt errichten, wie das Unternehmen mit Sitz im Schweizer Pratteln jetzt mitteilt. Hintergrund ist, dass in den nächsten Jahren unternehmensinterne Umstrukturierungen vorgesehen sind, die auch bauliche Maßnahmen notwendig machen. Ein Umbau des bestehenden Standortes wäre "sehr teuer aber auch zeitaufwendig", so Thomas Kestenholz, Chef des Operativen Geschäfts bei Kestenholz. Stattdessen soll auf dem Grundstück an Bad Säckingens westlichem Ortseingang neu gebaut werden. Was mit dem bisherigen Mercedes-Standort in der Friedrichstraße geschieht ist noch unklar, wie eine Kestenholz-Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt.

Die geplanten Umstrukturierungen sehen so aus, dass die Sparte Nutzfahrzeuge in Weil am Rhein konzentriert werden soll. In diesem Zuge sollen die Niederlassungen von Kestenholz in Bad Säckingen und Lörrach "eine neue Ausrichtung" erhalten, so das Unternehmen in seiner Mitteilung darstellt. Da die Kundenerwartungen wie auch die Vorgaben von Mercedes-Benz in Bad Säckingen längst nicht mehr erfüllt werden, müsse auf jeden Fall neu gebaut werden – und zwar richtig: "Der neue Standort soll ein Leuchtturm für die Region werden und zentraler Punkt für alle Mercedes-Benz-Aktivitäten", kündigt Thomas Kestenholz an.

Realisiert werden soll das Ganze aber erst in vier Jahren. Grund, so Kestenholz, seien Vereinbarungen mit der Firma Asag: Die Kestenholz-Gruppe habe den Zuschlag mit der Verpflichtung erhalten, "auf dem VW- und Audi-Areal die nächsten zwei Jahre noch keinen Fahrzeugvertrieb zu betreiben."

Die Firma Asag hatte ihre Niederlassung in Bad Säckingen relativ überraschend und ohne nähere Information ihrer Kunden zum 1. März geschlossen. Im Anschluss hatten sich mehrere Interessenten um das attraktiv gelegene Grundstück beworben. Gehandelt wurden insbesondere anderre Autohäuser. Auch der DRK Kreisverband Säckingen hatte Interesse an dem Areal bekundet. Bekanntlich sucht das Rote Kreuz nach einem neuen Standort.

Wie der Vorsitzende Peter Hofmeister im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, habe die Organisation zwar die Firma Asag offiziell angeschrieben, allerdings nie eine Antwort erhalten. Eine definitive Entscheidung bezüglich eines neuen Standorts sei derweil aber noch nicht gefallen: "Wir sind noch in der Findungsphase", so Hofmeister