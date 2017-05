23-Jähriger fällt in Bad Säckingen samstagmorgens der Polizei auf.

Am Samstag gegen 1 Uhr fiel in Bad Säckingen bei einer Verkehrskontrolle in der Schaffhauser Straße der 23 Jahre alte Fahrer eines Mercedes auf. Bei ihm wurde eine deutliche Alkoholfahne und auch weitere Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test mit dem Atemalkoholmessgerät war nicht möglich, eine Blutentnahme wurde von Bereitschaftsrichter angeordnet.