Hochrhein Melanie Dramac steht für Emotionen und lebendige Artikel

Melanie Dramac ist freie Mitarbeiterin beim SÜDKURIER. Begeisterungsfähigkeit und vielfältiges Interesse zeichnen ihre Arbeit aus.

„Die Arbeit für die Zeitung ermöglicht es, sich mit Themen auseinanderzusetzen, für die man sich privat weniger interessiert und dass man immer über die aktuellen Geschehnisse in der Region informiert ist.“ So beschreibt Melanie Dramac zwei der Gründe, warum sie für die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen unterwegs ist. Seit zehn Jahren ist die Mutter zweier Teenager-Söhne mit dem Kürzel „mdc“ als Freie Mitarbeiterin für die Bereiche Laufenburg und Murg zuständig. Dramac ist gelernte Industriekauffrau und hat vor ihrer Zeit bei der Zeitung im Marketing gearbeitet. Nachdem sie dem Journalismus zunächst hauptberuflich nachging, entschied sie sich aus familiären Gründen dafür, kürzerzutreten. Heute ist sie hauptberuflich für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizeistelle in Tiengen zuständig und nimmt Termine für die Zeitung wahr. In ihrer Freizeit liest sie gerne, spielt Volleyball und fährt Snowboard oder geht mit ihrer Hündin, die sie aus Rumänien adoptiert hat, spazieren.

Von Anfang an traute man ihr bei der Zeitung einiges zu und ließ sie nach dem Vorstellungsgespräch an einem Freitagnachmittag über das Wochenende ihren ersten Artikel verfassen. „Das war eine Berichterstattung vom Josefsmarkt in Hauenstein“, erinnert sich Dramac. Heute beschäftigt sie sich mit vielerlei Themen. „Mich kann man an alle Termine schicken. Ich versuche, aus wenig viel herauszuholen“, sagt sie. Durch die Vielfältigkeit der Termine vergrößerten sich das Allgemeinwissen und auch der Bekanntenkreis. Besonders gerne nimmt sie Termine wahr, die eine Lockerheit ausstrahlen, wie zum Beispiel Vereinsfeste.

Da habe man die Möglichkeit, die Arbeit mit privaten Interessen zu verbinden. Aber auch Konzerte und Theater- oder Musicalabende, wie die vom Kinder-Jugend-Eltern-Chor Binzgen, besucht Dramac gerne. „Ich versuche oft, mein Interesse durch das Einlesen in den anstehenden Termin zu wecken.“ Dramac liebt an ihrer Arbeit, dass man neue Menschen kennenlernt und das Engagement vieler Vereine würdigen kann. „Künstlichkeit und Dramaturgie haben in Artikeln nichts zu suchen. Das eigene Empfinden des Reporters sollte ein Stück weit erkennbar sein“, findet Dramac. Von Kollegen und Bekannten wird sie für ihre emotionalen Artikel gelobt, die Lebendigkeit ausstrahlen.

Dass man für das Zeitungswesen Eigenständigkeit, Flexibilität, Geduld und Spontanität haben sollte, bewies Dramac schon mehrfach. Sie harrte auch schon fünf Stunden auf Vereinsversammlungen aus. „Darum ist die Freude am Beruf eine Kernvoraussetzung“, sagt Dramac und lacht. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen sei es gut, wenn man sich auf das Team und die Kollegen verlassen kann. „Die Zusammenarbeit in der Redaktion gefällt mir sehr gut. Probleme werden hier stets in der Gemeinschaft angegangen.“

Trotzdem habe man auch die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. „In meinen Artikeln bin ich zunächst auf mich alleine gestellt und freue mich umso mehr, wenn meine Arbeit so angenommen wird.“ Nachdem sie einige Zeit verletzungsbedingt aussetzen musste, freut sie sich umso mehr, wieder voll einsteigen zu können. „Es ist einfach die Leidenschaft, die sich mit der Zeit aufgebaut hat, die diesen Beruf so interessant macht.“

Unsere Mitarbeiter

In loser Reihenfolge stellen wir unsere freien Mitarbeiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen vor. Wenn Sie sich auch für die Mitarbeit bei uns interessieren, melden Sie sich einfach per E-Mail (saeckingen.redaktion@suedkurier.de).