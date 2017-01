Bad Säckingen Mathias Richling erklärt die Welt

Der Kabarettist tritt am 8. März im Gloria-Theater auf. In seinen bissigen Parodien müssen oft Politiker und Prominente herhalten.

Mathias Richling gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten und erfolgreichsten Kabarettisten in Deutschland.

Seine intelligente und kompromisslose Art, Politiker und Prominente zu parodieren, ist legendär – und einzigartig in der Kabarettszene hierzulande. In seinem Programm „Richling spielt Richling“ holt er beinahe das gesamte aktuelle Politpersonal auf die Bühne und präsentiert eine spielerische und dennoch radikale Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit.

Nach mehr als 40 Jahren auf den deutschen Kabarettbühnen ist Mathias Richling längst einer der ganz Großen der Branche. Bekannt wurde der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist durch Bühnenshows und diverse TV-Auftritte, in denen er mit messerscharfem Humor seine Parodien präsentiert. In seinem Programm „Richling spielt Richling“ wagt er einen Blick auf die Spuren der Geschichte und untersucht mit satirischen Mitteln die Entwicklung der politischen Machtverhältnisse damals und heute. „Mit einer extremen Sprechgeschwindigkeit und zum Teil genialer Sprachakrobatik schlüpft Richling in Dutzende von Rollen und verdreht dabei ironisch-scharf die Sätze“, so beschreibt die Rhein-Main-Presse den Kabarettisten in seinem aktuellen Programm. Auf’s Publikum warten dabei auch diverse Richling-Klassiker, wie zum Beispiel der Auftritt von Angela Merkel oder von Ex-Bundespräsident Köhler. Lachanfälle und ein kurzweiliger Abend, bei dem ein Gag den anderen jagt, sind bei diesem Programm vorprogrammiert.

Mittwoch, 8. März. Showbeginn: 20 Uhr. Preise: 26 bis 35 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon unter der Nummer 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.