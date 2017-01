Martin Albers beklagt unterschiedliche Auslegungen des Spitalbeschlusses

Neue Krankenhaus-Entscheidung im Kreistag soll CDU-Lesart übernehmen und Meinungsverschiedenheiten beenden.

Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Martin Albers bekräftigte gestern in einer Mitteilung die Forderung nach einem Zentralklinikum sowie die Forderung, den Krankenhausbeschluss des Waldshuter Kreistages vom November 2015 deutlicher zu fassen. Er wolle den Beschluss nicht kippen, sondern präzisieren. Denn die unterschiedliche Auslegung des Beschlusses habe seither für Meinungsverschiedenheiten geführt, so Albers.

Und in der Tat gibt es verschiedene Lesarten. Wenn die CDU-Kreistagsfraktion nun Landrat Martin Kistler auffordert, dem Kreistag einen neuen, präziseren Beschlussantrag vorzulegen, dann will sie ganz klar ihre eigene Lesart darin konkretisiert sehen. So schreibt Albers in seiner gestrigen Mitteilung namens der Fraktion an unsere Zeitung: „Inhaltlich steht die CDU-Fraktion dazu, dass das Krankenhaus in Bad Säckingen mit einer Inneren und einer Akut-Geriatrie sowie einer Abteilung für elektive Chirurgie ausgestattet wird“. Diese Ausgestaltung gilt für die Kreistags-CDU als Übergang bis zum Bau eines Zentralkrankenhauses, und sie schließt eine eigenständige Grund- und Regelversorgung am Standort Bad Säckingen ebenso aus wie eine 24-Stunden-Notfallambulanz.

Im weiteren Verlauf der Mitteilung bedauert Albers im Namen der CDU-Kreistagsfraktion, dass in den zurückliegenden Monaten immer wieder der Eindruck erweckt wurde, dass die Umstrukturierung der beiden bestehenden Spitäler auch eine Lösung für die Zukunft sei. Nach Auffassung der CDU-Fraktion hätten die beiden vorgelegten Gutachten belegt, dass nur eine neue, zentral gelegene Klinik die künftige Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut sicherstellen kann. „Wir sehen, dass die Politik der Bundes- und Landesregierung eindeutig in diese Richtung gehen“, so Martin Albers für die Fraktion, und jetzt dränge die Zeit.

Bis zur Inbetriebnahme eines neuen Zentralkrankenhauses in vermutlich mehr als zehn Jahren, so schätzt Albers, müsse die medizinische Versorgung im Kreis Waldshut sichergestellt werden. Dazu bedürfe es der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom November 2015 – und zwar in der Lesart der CDU-Kreistagsfraktion. Das heißt: Ein Krankenhaus der Grund-und Regelversorgung, aber aufgeteilt auf die zwei Standorte in Bad Säckingen und Waldshut.

Das vergangene Jahr 2016 hätte laut Albers das Jahr der Umsetzung sein sollen. Manches sei vorangegangen, vieles jedoch nicht – auch deshalb, weil über das Ziel der Umstrukturierung weiter unterschiedliche Meinungen bestanden hätten. Die jetzt anstehenden, in die Millionen gehenden Umbaumaßnahmen dürfen nur gestartet werden, wenn bei allen Beteiligten Klarheit und Einvernehmen über das Ziel bestehe.