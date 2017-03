Bad Säckingen Markus Maria Profitlich begeistert im Gloria-Theater mit derben Sprüchen und Psychologie

Comedian Markus Maria Profitlich zeigt sich wandlungsfähig und wirft einen speziellen Blick auf aktuelle Geschehnisse und Trends.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

„Schwer im Stress“ lautet das neue Programm des Kultkomikers Markus Maria Profitlich, bekannt aus der 80-teiligen Comedysendung „Mensch Markus“, die von 2002 bis 2007 in Sat.1 ausgestrahlt wurde. Mit viel Humor, ausgeklügelten Sketchen und schauspielerischem Talent performte Profitlich im zweiten Anlauf, nach krankheitsbedingtem Ausfall im Januar, im ausverkauften Gloria-Theater.

Thematisiert wurde unter anderem das Thema Abnehmen. Profitlich, der sich selbst hinsichtlich dieser Thematik gerne auf die Schippe nimmt, witzelte über Modelmaße und die „Selbstoptimierung“, welche als neuer Begriff für sportliche Aktivität verwendet werde. Er setzte sich zudem auch ernst und kritisch mit dem modernen Zeitalter der Medien auseinander und brachte den Spruch: „Das Unscharfe um das Handy herum ist das wahre Leben“, welcher auch nachdenklich stimmte. In diesem Zusammenhang sprach Profitlich auch vom modernen Stressabbau mit der Handy-Stimme „Siri“, die auf das Vorspielen beruhigender Melodien setzt.

Auch das Thema Stress in der Partnerschaft und Stress in der Eltern-Kind-Beziehung fand seinen Eingang. Profitlich erzählte Gags zu diesen doch alltäglichen Vorkommnissen und tauchte sie in ein belustigendes Licht. Er kam zudem auf Stress im Haushalt zu sprechen und verwies auf das beliebte Küchengerät „Thermo-Mix“, dem „Smartphone unter den Kochtöpfen“, wie Profitlich ihn betitelte. Dieser solle dabei helfen, die Zeit, die man sonst beim Kochen versäumen würde, anderweitig zu nutzen, zum Beispiel, um mit seiner Familie Essen zu gehen, wie Profitlich es humorvoll darstellte. Der „Thermo-Mix“ entwickelte sich durch die Show hindurch zum Running-Gag und kam weitere Male zur Sprache.

Markus Maria Profitlich erwies sich auch als ein Fachmann für die Paartherapie. Er sprach vom „weltweiten Problem, einen Partner zu finden“ und gewährte einige nicht ganz ernst gemeinte Einblicke in das methodische Vorgehen eines Psychologen. Etwas zynisch und auch provokant wurde die Stimmung, als Profitlich auf Schweizer auf der Autobahn zu sprechen kam: „Schweizer stellen den Untergang der Mobilität dar. Sie werden nicht geblitzt, sondern gemalt.“ Es brauchte keine weiteren Ausführungen, um diesen Witz wirken zu lassen.

Profitlich setzte auch auf Publikums-Lieblinge wie eine Bauchredner-Nummer: Allerdings hatte er dafür eine Pantomimen-Puppe auserkoren, die bekanntlich nicht spricht. Auch seine Schauspielszenen als Klempner und eine Paarszene kamen beim Publikum gut an. Für viele Lacher sorgte außerdem die Geschichte um Onkel Hubert, der 90 Jahre alt wurde und für den ein Geschenk besorgt werden musste, was natürlich mit Stress verbunden war. Nach der lustig-derben Show teilte Profitlich noch Autogramme aus und stand für Fotos mit seinen Fans bereit.