Bad Säckingen Mann schlägt Recycling-Diebe in die Flucht

Mann schlägt Recycling-Diebe in die Flucht

In Bad Säckingen versuchen Unbekannte am Samstag vergeblich Wertstoffe vom Recyclinghof zu entwenden.

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Samstagnachmittag in Bad Säckingen einen Diebstahl und schlug die Täter in die Flucht. Der 59-jährige Mann beobachtete um 16.15 Uhr zwei Personen, die sich auf dem umzäunten Recyclinghof aufhielten und aus einem Container Material herausnahmen und es augenscheinlich abtransportieren wollten. Der Zeuge griff ein, worauf die beiden Personen die Flucht ergriffen. Trotz Festhalteversuchen des Zeugen entkamen die Personen, worauf er die Polizei verständigte. Deren Fahndung verlief ergebnislos. Nach Sachlage wurde nichts entwendet.