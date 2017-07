vor 4 Stunden sk Bad Säckingen Mann rastet aus und attackiert Polizeibeamte

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in Bad Säckingen zu einem gravierenden Zwischenfall. Das Ganze begann um 3 Uhr in der Alte Basler Straße. Dort hatte sich ein 31-jähriger Mann nach dem Besuch einer Kneipe zum Ausruhen auf eine Treppe gesetzt und war eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, stand sein Kumpel vor ihm und stritt sich mit einem Unbekannten.