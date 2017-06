Bad Säckingen Mann im Streit bewusstlos geschlagen

Auseinandersetzung am Mittwochabend unter Betrunkenen am Bahnhof Bad Säckingen.

Nach einem Streit am Bahnhof von Bad Säckignen musste ein bewusstlios geschlagener Mann am Mittwochabend im Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 19.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine bewusstlose Person am Bahnhof gemeldet. Wie sich herausstellte, waren zuvor ein 42 und ein 46 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in die Haare. Der Streit verlagerte sich dann auf den Bahnsteig, wo der 46 jährige einen Faustschlag abbekam und dann mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Kontrahenten waren alkoholisiert.