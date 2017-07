Bad Säckingen Mann fährt bei Flucht vor Polizei gegen Baum

In Bad Säckingen endet der Versuch eines Autofahrers, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, mit Totalschaden.

Am Montagabend stellte eine Polizeistreife einen Audi-Fahrer fest, der die Zufahrt zu den Kleingärten Im Gettnau in Richtung Rheinuferstraße befuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten. Offensichtlich bemerkte dies der Audi-Fahrer, worauf er beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jurastraße davonfuhr. Dort kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Von dort wurde das Auto auf die Straße zurückgeschleudert und kam dort völlig demoliert zum Stillstand. Der 49-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Am Audi entstand Totalschaden, er war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Gegen den Fahrer wird ermittelt.