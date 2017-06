Bad Säckingen Malschule von Elena Romanzin präsentiert bunte Welten in Acryl und Pastell

Die Teilnehmer der Malschule von Elena Romanzin stellen ihre Werke im Bad Säckinger Haus Fischerzunft aus. Das Alter der Künstler reicht von neun bis 84 Jahren. Die Vernissage ist am Samstag um 16 Uhr.

Bad Säckingen – Zum dritten Mal stellt die Malschule von Elena Romanzin im Bad Säckinger Haus Fischerzunft aus. 23 Malerinnen und Maler, die Kurse bei Romanzin belegt haben, zeigen insgesamt 60 Werke. Die Vernissage ist am Samstag, 24. Juni, 16 Uhr.

Seit 2013 unterrichtet die in Wehr lebende Malerin mit großem Erfolg. 200 Malschüler haben bei ihr in dieser Zeit fundierte Kenntnisse in Maltechnik erhalten. Zu den wöchentlichen Kursen, die sie in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Wehr in der Talschule abhält, kommen Interessierte aus der ganzen Region. Das Einzugsgebiet reicht von Herrischried und Laufenburg bis Maulburg und Lörrach. Für die Wochenend-Kurse nehmen die Malschüler weite Anfahrten etwa von aus Küssaberg in Kauf.

Elena Romanzin, die von der Pike auf die klassische Malkunst studiert hat, vermittelt fachlich höchst fundiert die Maltechniken in Acryl und Pastell und verschiedene Malgenres. Die Absolventen schätzen diese akademisch geschulte, gründliche, professionelle Art von Romanzins Unterricht. Das reicht von der Farblehre, dem präzisen Umgang mit Elementarfarben bis zu der Praxis, wie man eine Leinwand richtig grundiert.

„Beim Malen gibt es feste Regeln, die man beachten muss, damit es nachhaltig wirkt“, erklärt Romanzin. Ihr Anliegen ist es, Anfänger und Fortgeschrittene für die Malerei zu begeistern und sie von Kurs zu Kurs zu einem höheren Level zu führen. Es gibt viele Teilnehmer, die über Jahre bei Romanzin die Feinheiten der Malerei lernen und ihre Maltechnik ständig verbessern. Andere lassen sich in Schnupperkursen in die Welt der Malerei einführen. Besonders großen Anklang findet der Landschaftskurs, der wegen der Nachfrage auf vier Kurse ausgeweitet wurde. In diesen wird die Fähigkeit geschult, Natureindrücke, Landschaftsansichten, Wasserreflexionen oder Details bildlich qualitätsvoll umzusetzen. Meist geschieht dies nach fotografischen Vorlagen. Es hat aber auch schon Landschaftsmalkurse unter freiem Himmel gegeben.

Neben den Maltechnik-Kursen, die über zwölf Wochen angelegt sind, wird auch eine Porträt-Meisterklasse für Fortgeschrittene angeboten. Zur Acrylmalerei und Pastellmalerei kommt ab Dezember noch eine Einführung in Aquarellmalerei hinzu. Ziel ist es, dass die Malschüler Schritt für Schritt zu einer qualitativ hochwertigen Malweise geführt werden. Der Verein Haus Fischerzunft stellt wieder die Räumlichkeiten für die Präsentation zur Verfügung. An der neuen Schau sind Teilnehmer aus den Landschaftskursen, den Maltechnik-Kursen und den Porträt-Kursen beteiligt.

Die jüngste Teilnehmerin ist die neunjährige Andrea Velinova aus der Schweiz, der Älteste der 84-jährige Wieslaw Chrapkiewicz. Einige der Ausstellenden greifen das Jubiläum „300 Jahre Haus Fischerzunft“ auf. So sind Ansichten des Gebäudes und der Fischergasse zu sehen, ebenso ein Bild mit Blick hinüber zum Fridolinsmünster. Unter den Landschaften sind aber nicht nur regionale Motive, sondern auch Lavendelfelder aus der Provence, Berglandschaften, Impressionen von Meer und Wellen und Wasserreflexionen. Auch der Bereich Porträt ist vielfältig abgedeckt: Die Exponate reichen von Selbstporträts über Bildnisse von Stars bis zu Tierporträts.

Elena Romanzin bereichert die Schau mit einer Auswahl eigener Werke. Sie zeigt Bilder, die thematisch einen Vorgeschmack auf die kommenden Malkurse im Herbst geben: eine Nebellandschaft, eine Stadtlandschaft bei Nacht, Bilder zum Thema Glas, Pastelle und Aquarelle. Mit ihrer Ansicht von der Fischergasse nimmt sie Bezug auf den Ausstellungsort. Die Besucher können sich ein Bild davon machen, wie in der Malschule gearbeitet wird.

Info

Die Ausstellung „Malschule Elena Romanzin“ im Haus Fischerzunft wird am Samstag, 24. Juni, 16 Uhr, eröffnet. Zu sehen ist sie bis 6. August, Sonntag 11 bis17 Uhr. Pastell-Workshops sind am 25. Juni, 2. und 30. Juli. Anmeldung: Telefon 07762/5298610 oder 01743926565.