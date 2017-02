Bad Säckingen Maisenhardt-Joggele aus Bad Säckingen lassen kleine Herzen höher schlagen

Da war Spaß und gute Laune im Kursaal zu spüren. Zahlreiche kleine Narren genossen den Kinderball der Narrenzunft im Kursaal. Besonders eine Fahrt mit der 100 Jahre alten Wägele-Bahn kam unter den kleinen Gästen gut an.

Kinder durften am Dienstag den Kursaal stürmen. Nach einem kleinen Umzug mit der Narrenzunft durchs Städtle, ging es zum Kinderball. Dort hatten sich die Frauen und Jugendlichen der Maisenhardt-Joggele ein buntes Programm zur Unterhaltung einfallen lassen. Aber zuerst hieß es auf der Bühne rumtollen für die ganz Kleinen und Luftballon Fangen spielen, für die Größeren Schlange stehen beim Dosenwerfen, denn nach ein paar guten Würfen, wenn die Dosen hoffentlich alle zu Boden fielen, winkten Süßigkeiten als Belohnung. Höhepunkt für alle Kinder war es, mit der rund 100 Jahre alten Wägele-Bahn von einer Seite zur anderen sausen. Manch Mutter oder Vater dachte da mit Wehmut an die eigene Kindheit, als man selbst diesen Spaß noch genießen durfte. Zur flotten Fasnachtsmusik konnte nach Herzensluft auf der Bühne getanzt werden, wem es zu laut war, konnte sich im Kursaal-Foyer beim Malen künstlerisch betätigen. Bewundert wurde der Tanz der Maisenhardt-Joggele-Kinder, da drückten sich die kleinen Narren die Nase am Bühnenrand platt. Zur Stärkung gab es für alle Wurst und Wecken.