Bad Säckingen MV Obersäckingen hat große Hoffnung in den musikalischen Nachwuchs

Das Aktivorchester des MV Obersäckingen besteht nur noch aus 13 Musikern, doch 22 engagierte Zöglinge befinden sich in Ausbildung.

Es war nicht nur eine freundliche Geste, dass die Jugendkapelle des Musikvereins Obersäckingen die Jahreshauptversammlung am Freitagabend musikalisch einleiten durfte, sondern Ausdruck der großen Hoffnungen, die der Verein auf den Nachwuchs setzt – und diese scheinen sich zu erfüllen.

Das Aktivenorchester zählt derzeit nur 13 Musiker, die sich unter Leitung des Dirigenten Andreas Heiler immer donnerstags zu Proben treffen und auch bei diversen Anlässen auftreten, aber mangels Masse gibt es keine Jahreskonzerte. Der Verein betreibt daher eine intensive Nachwuchsarbeit und hofft, dass die Jungmusiker später in das Aktienorchester überwechseln. Der Vorsitzende Wolfgang Baier und die Dirigentin der Jugendkapelle stellten den Zöglingen ein sehr gutes Zeugnis aus. Deren Zahl ist auf 22 angewachsen, und drei stehen in den Startlöchern. „Da baut sich etwas auf, und ich bin zuversichtlich, dass wir bald wieder in Obersäckingen Konzerte geben können“, meinte Baier. Wegen des großen Zuwachses muss der Verein neue T-Shirts und Jacken anschaffen, außerdem stehen Instrumentenüberholungen an. Baier dankte der Stadt für die Zuschüsse.

Dirigentin Gabi Barth attestierte dem Nachwuchs eine „riesige Steigerung“. Die Neuen könnten leicht integriert werden, weil im Verein ein starkes Gemeinschaftsgefühl herrsche. Sie lobte die Jungmusiker, weil sie ihre Auftritte sehr ernst nähmen, und gratulierte den Zöglingen, die die Prüfungen zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen bestanden hatten, im Einzelnen sind dies Steven Axt (Silber) sowie Kim Trippold, Susanne Völkle und Manuel Baier (Bronze). Und die Jugend hat sogar einen eigenen Vorstand bekommen: Zur Sprecherin wurde Melanie Baier gewählt, Notenwartinnen sind Jule Mutter und Maria Sandner.

Die Harmonie im Verein zeigte sich darin, dass bei den Aktiven alle Amtsinhaber einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt wurden, das sind Wolfgang Baier (Vorsitzender), Günter Lange (Stellvertreter), Martina Fleck (Schriftführerin), Marius Blochmann (Kassierer), Robert Waßmer (Noten- und Gerätewart). Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte der Auftritt der Jugendmusik beim Frühlingsfest von Möbel Brotz in Murg. Die Jungmusiker umrahmten auch den Familiengottesdienst im Juni. Generell ist der Musikverein stark ins kirchliche und gesellschaftliche Leben eingebunden. Die Vorbereitungen für das Schulplatzfest sind schon im Gange, und geplant ist beim nächsten Patrozinium statt des Theaters ein Auftritt der Jugendkapelle.

Der Musikverein Obersäckingen wurde 1863 gegründet und hat derzeit 13 Aktivmusiker sowie 22 Musiker in der Jugendkapelle, die unter Leitung von Gabi Barth immer montags zwischen 19 und 20 Uhr proben. Der Vorsitzende ist Wolfgang Baier. Kontakt: wolfgang.baier1@gmx.de