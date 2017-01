vor 2 Stunden Hans Walter Mark Harpolingen MV Harpolingen bereitet sich auf Jubiläum vor

Der Musikverein Harpolingen feiert 2018 sein 125-jähriges Bestehen. Mit einem leicht verändertem Vorstand geht es an Vorbereitung, wie beispielsweise das Bezirksmusikfest vom 8. bis 10. Juni 2018 auf dem Dorfplatz. Dirigent Ehrfried Bäumle kündigt seinen Rückzug an, er möchte den Taktstock in jüngere Hände übergeben.

