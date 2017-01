Bad Säckingen Luke Mockridge erobert die Herzen des Publikums im Sturm

Luke Mockridge reißt sein Publikum im Gloria-Theater mit. Die Themen sind vor allem auf Jüngere zugeschnitten, aber auch die ältere Generation hat ihren Spaß.

Bad Säckingen – „Hänschen Klein“ statt Popmusik oder Operettengesängen und dazu freie Platzwahl im Gloria-Theater: Am Freitagabend war alles etwas anders als sonst. Es herrschte fast schon Ausnahmezustand. Bereits um 19 Uhr zog sich eine lange Menschenschlange vor dem Gloria bis über die gesamte Straße. Welche große Gala wurde denn hier gefeiert? Deutschlands derzeit wohl angesagtester Nachwuchs-Comedian Luke Mockridge besuchte auf seiner Preview-Tour durch Deutschland von Januar bis März auch das Gloria-Theater in Bad Säckingen.

Der Stand-up-Comedian, Gewinner des Deutschen Comedy-Preises in der Kategorie „Bester Newcomer“, füllt regelmäßig große Arenen mit bis zu 15 000 Besuchern bei seinen Auftritten. Er testet gerade seine neue Show „Lucky Man“ in rund 100 kleineren Theatern und Hallen, bevor er damit endgültig auf große Tour geht. Luke Mockridge ist unter anderem bekannt aus dem Fernsehen, durch seine Sendung "Luke! Die Woche und ich". Bereits im Herbst vergangenen Jahres waren sämtliche Tickets für den Auftritt in Bad Säckingen ausverkauft. Das Team des Gloria-Theaters hatte mit der freien Platzwahl Neuland betreten, aber das befürchtete Chaos war dank einer perfekten Organisation ausgeblieben.

Schließlich kam, sah und siegte Luke Mockridge. Da stand ein junger Mann, Ende 20, auf der Bühne mit einem charmanten, frechen Grinsen. Ein total cooler Typ. Er nahm sein Publikum von der ersten Minute an mit, sorgte bei seinem Publikum im vollständig ausverkauften Gloria-Theater für eine Lachsalve nach der anderen. Selbstredend, dass das Publikum vorwiegend zur Generation 30 Minus gehört, wie Luke Mockridge selbst. Denn nur einer wie er versteht die Nöte dieser Generation, spricht ihr aus der Seele: der ständige Zwang zur Selbstdarstellung auf Instagram, Facebook und Co., die Erlebnisse und Erfahrungen der Schule und Studentenzeit, mit WGs und Partys sowie die erste eigene Bude.

Was immer Luke Mockridge sagt, das Publikum findet sich in allem wieder, lacht, jubelt und bestätigt lauthals: „Ja, ja.“ Endlich einer, der sie versteht, die Welt ist wieder in Ordnung. Doch Luke Mockridge zeigt noch andere Facetten. Das Allroundtalent spielt Gitarre und Klavier und singt auch dazu. Und die Stimme ist auch noch überraschend gut. Mockridge gibt Textpassagen vor, das ganze Theater singt textsicher vollständige Songs. Er verulkt zum Vergnügen des total begeisterten Publikums Kinderlieder wie „Bi-Ba-Butzemann“ oder „Hänschen Klein“, textet sie um, macht moderne Varianten daraus, etwa Grönemeyers „Gib mir mein Herz zurück.“ Am Ende gibt es begeisterten Beifall und stehende Ovationen für einen tollen Auftritt. Und auch die Generation 50 Plus, die sich den Auftritt nicht hat entgehen lassen, ist jetzt Fan.

Luke Mockridge, Sohn eines kanadischen Schauspielers und einer italienischen Schauspielerin und Kabarettistin, erzählt beim Interview, dass ihm der Auftritt im Gloria-Theater gefallen hat. Es sei etwas anderes, in einem alten Theater mit Samt und Plüsch aufzutreten als in großen Arenen oder Hallen. Auch habe es ihn an zu Hause erinnert, seine Eltern hätten auch ein Theater.