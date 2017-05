Nach ambitionierter Zeitplanung für die Sanierung des Lohgerbe Parkhauses in der Innenstadt von Bad Säckingen nehmen die Stadtwerke nun den Fuß vom Gas: die Maßnahme wird auf nächstes Jahr verschoben – unter anderem wegen der extremen Häufung von Baumaßnahmen im Stadtgebiet. Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen begrüßt die mit dieser Entscheidung einhergehende Entzerrung.

Die Sanierung des Lohgerbe-Parkhauses wird definitiv erst im nächsten Jahr in Angriff genommen. Das bestätigt Siegfried Pflüger, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie Pflüger näher ausführt, haben die Stadtwerke in den vergangenen Wochen Sondierungsgespräche mit mehreren Unternehmen geführt. Fazit: "Dieses Jahr lässt sich die Maßnahme nicht mehr in gewünschter Form realisieren." Stattdessen werde der komplette Maßnahmenkatalog auf 2018 verlegt. Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen begrüßt diese Entscheidung. Dadurch werde die ohnehin bereits recht engmaschige Baustellen-Planung in der Stadt erheblich entzerrt, so der Vorsitzende Jürgen Albiez.

Dass es nun anders kommt als ursprünglich geplant, führt Pflüger auf den straffen Zeitplan zurück, den die Stadtwerke bei der Generalsanierung von Bad Säckingens größtem Parkhaus zugrunde gelegt haben. Demnach sollten die Arbeiten schon Ende Juli beginnen: "Wir wollten rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit fertig sein, um die Weihnachtsgeschäfte der Händler in der Stadt nicht zu gefährden", sagt Pflüger. Nach Gesprächen mit Handwerkern steht nun jedoch fest: Dieses Vorhaben wäre zu ambitioniert gewesen, zumal noch nicht einmal eine Ausschreibung der Arbeiten stattgefunden hat. "Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Arbeiten komplett auf nächstes Jahr zu verschieben und nun in aller Ruhe auszuschreiben", so Pflüger weiter. Dadurch könnten letztlich voraussichtlich auch Kosten eingespart werden.

Der Vorsitzende von Pro Bad Säckingen, Jürgen Albiez, reagiert erleichtert. Die Entscheidung der Stadtwerke sei eine "gute Sache". Denn: Die Sperrung des Parkhauses sei schon unter normalen Umständen für alle Geschäftsleute in der Innenstadt eine große Herausforderung. In diesem Jahr wäre die Parkhausschließung in Folge von Sanierungsarbeiten hingegen regelrecht fatal: "Bad Säckingen hat mit der massiven Häufung von großen Bauvorhaben schon eine Menge verkraften." Allen voran gibt es die B34-Sanierung im Sommer, die zeitweise Vollsperrungen mit sich bringt. Auch sollen im Lauf des Jahres noch weitere "Berliner Kissen" vor dem Beck-Einkaufszentrum eingebaut werden, wodurch ebenfalls Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind. Albiez weiter: "Würde nun auch noch das Parkhaus Lohgerbe saniert, würde die Attraktivität als Einkaufsstadt nachhaltig Schaden nehmen."

Die Parkhausschließung wäre seines Erachtens vielleicht sogar noch folgenreicher als die Sanierung der Bundesstraße zwischen Eggbergkreuzung und Murg-Rothaus: "Bei einer gesperrten Straße kann man umleiten. Die Kapazitäten eines gesperrten Parkhauses auszugleichen ist dagegen erheblich schwerer."

Eben aus diesem Grund hatte auch die Polizei schon vor Monaten von einer Parkhaussanierung in diesem Jahr abgeraten und eine Vertagung auf 2018 empfohlen. Denn mit der Parkhausschließung werde "Parkplatz-Suchverkehr" generiert. Dadurch entstehe ein erhebliches Gefahrenpotenzial, dass durch die zahlreichen Straßenbaustellen noch erhöht würde, wie es Polizeirevier-Leiter Albert Zeh damals darstellte.