Bad Säckingen Lkw-Unfall: Landstraße 152 zwischen Rippolingen und Willaringen war gesperrt

Mit zwei großen Zimmermann-Autokranen wurde auf der Landstraße 152 zwischen Rippolingen und Wieladingen ein havarierter Sattelschlepper geborgen.

Die Straße war in diesem Abschnitt bis 14 Uhr komplett gesperrt. Der Lastwagen war laut Polizeiangaben in der Nacht um kurz vor 1 Uhr bergwärts in Richtung Rickenbach unterwegs, geriet dort nach rechts von der Fahrbahn ab. Die rechten Räder versanken im Erdreich, der Wagen schrammte in der Folge entlang der Leitplanke und blieb schließlich in Schräglage an der Leitplanke hängen. Der 25-jährige Fahrer sagte gegenünber der Polizei, ihm seien angeblich zwei Fahrzeuge entgegengekommen, die nicht weit genug rechts fuhren und ihn zum Ausweichen zwangen. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Das beladene und etwa 35 Tonnen schwere Fahrzeug drohte laut Polizei den Hang hinabzustürzen. Aufgrund dessen wurden die Feuerwehr und zwei Kranfahrzeuge der Bad Säckinger Firma Zimmermann angefordert, die das Schwerfahrzeug sicherten und bargen. Es musste allerdings erst noch entladen werden. Bei der Ladung handelte es sich nach unbestätigten Berichten um Kunststoffgranulat für eine Hottinger Firma. Die L 152 wurde nach dem Unfall in dem genannten Abschnitt komplett gesperrt und eine örtliche Umleitung über den Eggberg eingerichtet. Über die angeblich entgegenkommenden Fahrzeuge, die der Lkw-Fahrer erwähnt hatte, sei nichts Näheres bekannt, so die Polizei.