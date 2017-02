Bad Säckingen Live aus dem Kreistag: Weichenstellung in der Spitalfrage

Kommt im Landkreis Waldshut ein Zentralklinikum? Wieviel Geld wird in die Sanierung des Bad Säckinger Spitals gesteckt? Darum geht es heute im Kreistag.

Zwei zukunftsträchtige Beschlüsse hat der Waldshuter Kreistag in seiner heutigen Sitzung zu treffen. Zum einen befindet das Gremium darüber, in welchem Umfang das Krankenhaus Bad Säckingen saniert werden soll. Die Kreisverwaltung favorisiert eine umfangreiche Variante, die 13 Millionen Euro kosten könnte. Daneben will der Landkreis das Votum, um in die Planung für eine zentrale Krankenhauslösung einzusteigen. Dies wird langfristig als einzig gangbarer Weg betrachtet. Die Sitzung des Kreistags beginnt um 15 Uhr. Wir berichten aktuell aus der Sitzung.