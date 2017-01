BadSäckingen Lieder der russischen Seele kommen an

Konzert des Don-Kosaken-Chors begeistert Publikum. Sänger meistern auch schwierige Partien.

Bad Säckingen – Mit dem Anbetungslied „Ich bete an die Macht der Liebe“ beendete der Don-Kosaken-Chor am Dienstag seinen Auftritt im Bad Säckinger Kurhaus. Zuvor hatte dieser die Macht der Töne an den Besuchern dieses Konzertes ausgelassen. Und die waren von der Demonstration begeistert. Kraftvolle Männerstimmen aus 14 Kehlen sorgten für 90 Minuten beste Unterhaltung. In der traditionellen Kluft des Chores, schwarzes Hemd, Kniebundhose mit roten Seitenbändern und Reiterstiefeln traten die Sänger auf die Bühne. So hat man die Don Kosaken früherer Zeiten noch in Erinnerung.

Der Chor wurde 1920 von Serge Jaroff, einem Exilrussen, gegründet. Ein beispielloser Siegeszug folgte. Auf allen Bühne der Welt wurden große Triumpfe gefeiert. Nach dem Tode von Jaroff 1985 war zunächst erst einmal Pause. 1991 wurde der Chor unter Leitung von Wanja Hlibika neu formiert und zehn Jahre später wieder auf Tournee geschickt. Dieser konnte sowohl die Aura der Vorgängerformation wie auch dessen Mythos bewahren. Heute wird zwar auch auf kleinen Bühnen gesungen, aber deshalb nicht weniger inbrünstig und kraftvoll. Und das ist was dieses Ensemble so besonders auszeichnet. Die wunderbaren voluminösen Stimmen, die Sicherheit in allen Tonlagen, die scheinbar ohne Mühe erreicht wird. Brillante tiefe sonore Bässe und Höhen, die an weibliche Soprane erinnern, sind keine Probleme für die bestens geschulten Chormitglieder.

Die ganze Bandbreite stimmlicher Artikulation wurde an diesem Abend abgerufen. Den Russen sagt man ja allgemein nach, dass sie die Seele in ihren Gesang einfließen lassen. Das spürte man bei jedem Ton und Takt ihres Vortrages. Kantiges Forte wechselte mit leisem Piano, Schnelles mit Langsamen in wechselnden Läufen. Zu keiner Zeit hatte der Zuhörer das Gefühl einer der Sänger – übrigens alle auch Solisten – hätte mit irgendeiner Koloratur Probleme. Alles wurde mit scheinbar großer Leichtigkeit gemeistert. Trotzdem steckt viel Schwerstarbeit und vollste Konzentration hinter einem solchen Konzert. Dirigent Wanja Hlibika ist ein versierter Leiter. Er dirigiert diskret ohne große sichtbaren Gesten seine Sänger, und Worte macht er auch nicht viele. Er sagte kurz die Kompositionen an und dankte für den reichlichen Applaus. Das Programm, durchweg russisch gesungen, enthielt Chorwerke bekannter und weniger bekannter Komponisten. Vor allem Russische waren im Repertoire vertreten.

Wo Worte nichts vermochten, halfen Titel, die Art des Gesangs, Tonfall und stimmliches Temperament auf die Sprünge. Besungen wurden ein russisches Markttreiben und Orthodoxes Christfest. Geistliche Lieder waren vertreten in „Die Glocken von Jerusalem“, „Vater unser“, und „O Herr wir singen dir“. An bekannten Titeln „Kalinka“, „Eintönig klingt hell das Glöckchen“ und „Abendglocken“.