Laufenburg Laufenburg: Führungswechsel beim Gewerbeverein

Hauptversammlung wählt neuen Vorsitzender: Dietmar Fink löst Jürgen Schroff ab, der nicht mehr antrat

Bei der Hauptversammlung des Gewerbevereins gab es einen Führungswechsel. Jürgen Schroff, Gerhard Königer und Ulla Bauer hatten nach vielen Jahren verdienstvoller Tätigkeit ihren Austritt aus den Reihen des Vorstands angekündigt. Dietmar Fink wurde zum Vorsitzenden gewählt, Julio Munoz Gerteis zum stellvertretenden Vorsitzenden, Thorsten Liebwein ist Kassierer und Gaby Blettgen Schriftführerin. Als Beisitzer werden Claudia Jarusel, Enrico Franz, Manuela Ebner, Michaela Geng, Marianne Matt, Gerd Oeschger, Matthias Rümelin und Rainer Ruf fungieren. Das Amt als Kassenprüfer werden weiterhin Roland Walter und Heinrich Weber bekleiden.

An der Jahresversammlung hatten Jürgen Schroff und Dietmar Fink zunächst Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Erfolgreich war aus ihrer Sicht der gut besuchte dritte verkaufsoffene Sonntag, bei dem erstmals auch das E-Center als besonderer Magnet teilnahm. Schlecht besucht seien jedoch die drei Foodtrucks sowie das Lotto-Mobil gewesen und das trotz gut sichtbarem Standort.

Erfolgreich war dagegen das sechste Weihnachtsgewinnspiel, mit 650 abgegebenen Stempelkarten, auch die Altstadtweihnacht ist noch immer ein Riesenerfolg. Mitgewirkt wurde auch am Apfelmarkt und am Südkurier-Flohmarkt. Ein großer Erfolg waren die Einkaufsgutscheine, die unterdessen von 70 Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Gutscheine für mehr als 20 000 Euro wurden letztes Jahr eingelöst.

Kassierer Thorsten Liebwein konnte über ausgeglichene Zahlen berichten. Gemeinderätin Heidi Bagarella nahm in Stellvertretung von Bürgermeister Krieger die Entlastung der Vorstandschaft vor. Sie sprach dem Vorstand die Anerkennung der Gemeinde aus.

Für den verkaufsoffenen Sonntag am 11. Juni hat der Zoll bereits die Zusage gemacht, dass der Grenzposten zur Zeit der Ladenöffnung besetzt ist, hieß es in der Versammlung. Das Motto "Laufenburger Sommer" soll auch dieses Jahr Gültigkeit haben und durch besondere Aktionen der teilnehmenden Geschäfte noch stärker in den Vordergrund treten. Stammtische seien keine geplant, jedoch sollen gemeinsam mit den Mitgliedern Betriebsbesichtigungen organisiert werden.

Ein Ziel für die Zukunft ist es, weiterhin Akzeptanzstellen für die Annahme der Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Dies biete gemäß Dietmar Fink dem entsprechenden Geschäft auch den Vorteil kostenloser Werbung, da bei jedem Gutscheinverkauf eine Liste der einlösenden Geschäfte mitgegeben wird.

Ferner wird sich die Vorstandschaft auch intensiv der Werbung für neue Mitglieder werben. "Unsere Mitgliederzahl ist bedingt durch Betriebsschließungen und -verlagerungen leicht auf 102 zurückgegangen", bedauerte Dietmar Fink. Damit ist glücklicherweise die Mitgliederzahl nicht unter die magische Grenze von 100 gerutscht. "Wir freuen uns nach wie vor über neue Mitglieder und werden bei Betriebseröffnungen den Gewerbeverband entsprechend vorstellen."

Der Verein

Der Gewerbeverband Laufenburg hat derzeit 102 Mitglieder. Vorsitzender ist Dietmar Fink, Stellvertreter Julio Munoz Gerteis, Schriftführerin Gaby Blettgen, Kassierer Thorsten Liebwein.

In 70 Firmen können unterdessen die Geschenkgutscheine eingelöst werden, letztes Jahr wurden Gutscheine für mehr als 20000 Euro eingelöst.

Postadresse:

Gewerbeverband Laufenburg, Andelsbachstrasse 5, 79725 Laufenburg