Bad Säckingen Laster beschädigt zwei parkende Fahrzeuge

Polizei sucht Zeugen für Unfall am Dienstagabend in Bad Säckingen.

Einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursachte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ein noch unbekannter Lkw-Fahrer an zwei Fahrzeuge, die auf einem Firmengelände eines Autohauses am Buchrain standen. Eine Zeugin konnte beobachten wie ein Pritschen-Lkw mit dunklem Planaufbau auf den Parkplatz fuhr und dort eine Schleife zog. Dabei streifte er zwei dort geparkte Pkws und zog diese regelrecht mit sich mit. Der Fahrer begutachtete den Schaden, stieg aber wieder ein und verließ den Parkplatz ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht weitere Zeugen zum Unfall, Tel: 07761/934-0.