Bad Säckingen Landwirte sehen FFH-Regeln kritisch

Info-Nachmittag zu Grünland und Mähwiesen mit Landrat Martin Kistler und Staatssekretär Andre Baumann

Der Info-Nachmittag zum Thema FFH-Mähwiesen, der am Freitagnachmittag zwischen Harpolingen und Rippolingen, unter der Leitung von Landrat Martin Kistler stattfand, stieß auf starkes Interesse. Unter den Referenten, befanden sich Staatssekretär Andre Baumann vom baden-württembergischen Umweltministerium, Markus Lazarte, Fachkraft Natura 2000, sowie Hansjörg Stoll vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Waldshut. Ebenso zeigte der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner, Bürgermeister Alexander Guhl und Ortsvorsteher von Harpolingen Martin Sauer ihr Engagement für die Region und die FFH-Mähwiesen.

Während unter den mehr als 50 Besuchern, die Landwirte besonders an den von Andre Baumann angesprochenen Fördermöglichkeiten von 280 Euro je Hektar für die Extensive Nutzung von FFH-Grünland interessiert waren, galt das allgemeine Interesse der Frage: "Was muss beachtet werden, um die 72 000 FFH-Mähwiesen, die in Baden-Württemberg vorhanden sind, zu erhalten?" Wie Baumann erklärte, ist das Umweltministerium am Schutz der FFH-Mähwiesen und deren ökologischen Bewirtschaftung interessiert. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft notwendig. Dem stimmte Hansjörg Stoll zu, wobei er erklärte, dass das Gras heute zum größten Teil für Pferde und Weiderinder gebraucht wird. Markus Lazarte von Natura 2000 machte darauf aufmerksam, dass die bunten Wiesenflächen, die sich mit Waldflächen abwechseln, ein Anziehungspunkt für Touristen sind.

Bei der anschließenden Diskussion mit den Landwirten ging es kontrovers zu, da die Ermittlung der Artenvielfalt und die Dünge-Empfehlungen der Beamten, die die Wiesen kartierten und dann als Verlustflächen auswiesen, nicht nachvollziehbar seien. Ein Landwirt bemängelte, dass die Beamten durch ihre Kontroll-Untersuchungen seinen Hof zwei Wochen lang blockiert hätten. Außerdem wurde die Richtigkeit der erstmaligen Erfassung der FFH-Mähwiesen im Jahre 2003, das ein außergewöhnliches Trockenjahr war, angezweifelt. Dies räumten sowohl Andre Baumann, als auch Martin Kistler, ein. "Wo Menschen am Werk sind, passieren auch Fehler", erklärte Kistler. Daraus wolle man aber lernen und die Anregungen und Einwände der Landwirte vor Ort ernst nehmen. Das Treffen beweise, dass man damit auf dem richtigen Weg sei.

FFH

FFH steht für Flora-Fauna-Habitat. Die FFH-Gebiete sind Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Aufgrund der FFH-Richtlinie sollen bestimmte Tier- und Pflanzenarten, sowie definierte Lebensräume, wie die FFH-Mähwiesen, dauerhaft erhalten werden.