Bad Säckingen Landrat reagiert auf Bad Säckinger Separatismus

Idee eines Landkreiswechsels der Stadt Bad Säckingen findet bei Martin Kistler wenig Gegenliebe

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler ist nicht eben erfreut über den Vorstoß des Bad Säckinger Stadtrates Fred Thelen. Thelen hatte diese Woche im Gemeinderat die Stadtverwaltung aufgefordert, einen Wechsel der Stadt Bad Säckingen zum Landkreis Lörrach zu prüfen. Der Vorschlag hat auch in den sozialen Medien ein großes Echo gefunden. Gestern hat sich auch Landrat Martin Kistler auf Nachfrage unserer Zeitung dazu geäußert: "In schwierigen Situationen sind wir alle gut beraten, wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern zusammenstehen," so Kistler. Allerdings bleibt der Landrat sehr allgemein, wenn er betont, "der Landkreis nehme die Sorgen und Ängste der Bevölkerung insbesondere in Bad Säckingen sehr ernst". Die Gesundheitsvorsorge sei ihm persönlich "ein Herzensanliegen". In diesem Zusammenhang verweist der Landrat auch auf den Sanierer, der seine Arbeit nun zügig aufgenommen habe. Konkreter wurde Martin Kistler freilich nicht. Zu Thelens Vorschlag etwa und zur angedachten Bürgerbefragung zu einem Landkreiswechsel wollte der Landrat keine Stellung nehmen. Thelen hatte die Woche im Gemeinderat nämlich außerdem vorgeschlagen, zur Frage eines Landkreiswechsels auch eine Bürgerbefragung unter der Bad Säckinger Bevölkerung durchzuführen.