Die zweite Kurzfilm-Matinée der Gloria-Förderfreunde ist am Sonntag, 12. März. In zwei Akten werden im Rahmen der Matinée einzigartige Kurzfilme gezeigt und in der Pause haben die Gäste die Gelegenheit leckere Köstlichkeiten zu genießen.

Cineasten und auch alle anderen Kinoliebhaber dürfen sich freuen. Mit der Kurzfilm-Matinée der Förderfreunde Gloria-Theater hält erneut das Genre Einzug in den Kulturtempel an der Friedrichstraße in Bad Säckingen, welches gerne in kurzer Zeit große, bewegende und oftmals witzige Geschichten erzählt – Der Kurzfilm. In zwei Akten werden im Rahmen der Matinée einzigartige Kurzfilme gezeigt und in der Pause haben die Gäste die Gelegenheit leckere Köstlichkeiten zu genießen.



Stattfinden wird dieses kulinarische Kino am 12. März von 11 bis 13.30 Uhr im Gloria-Theater und damit in der Kulturstätte für deren Erhalt, sich der gemeinnützige Verein seit 2007 stark macht. Der Ticketvorverkauf hat bereitsbegonnen. Die zweite Kurzfilm-Matinée im Gloria-Theater steht unter dem Motto „kulinarisches Kino mit Freunden“ und hält für seine Gäste einige Besonderheiten bereit, die sonst in Kinovorstellungen nicht zu finden sind. So kann sich das Publikum auf gleich sechs Kurzfilme zwischen zwei und fünfzehn Minuten Länge freuen, die allesamt als absolut sehenswert gelten: „Die Filmauswahl enthält den ein oder anderen Diamanten der Filmkunst, den man unbedingt irgendwann im Leben einmal gesehen haben muss,“ erzählt Theater-Intendant Jochen Frank Schmidt.

Die Filme werden in zwei Blöcken gezeigt, damit sich die Gäste in der Pause in heiterer und gelassener Atmosphäre über die Filme austauschen und gleichzeitig das im Preis mit inbegriffene Buffet genießen können. „Natürlich werden auch viele Mitglieder der Förderfreunde Gloria-Theater vor Ort sein, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und über die Aufgaben und Ziele des Vereins zu informieren,“ erklärt Gerd Lay, Vorsitzender der Förderfreunde.

Der Vorverkaufsstart läuft bereits. Karten gibt es im Gloria-Theater unter www.gloria-theater.de, unter dem Kartentelefon 07761/64 90 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Karten kosten inklusive einem Sektempfang, einem Drei-Gänge-Buffet und den Filmen 29 Euro.