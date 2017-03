Bad Säckingen Kurpark-Café Villa Berberich in Bad Säckingen unter neuer Leitung

Kurpark-Café Villa Berberich in Bad Säckingen unter neuer Leitung

Der bisherigen Pächter, Helmut Contrael legt die Führung in die Hände von Maria Martelli und Edoardo Tilatti.

Bad Säckingen (ska) Das Lächeln von Maria Martelli muss man in Bad Säckingen nicht vermissen. Wer sich von ihrer Ausstrahlung anstecken lassen möchte, findet sie zusammen mit ihrem Ehemann Edoardo Tilatti künftig im Kurpark-Café Villa Berberich.

Dort haben sich die Beiden einen Traum erfüllt und nach 20 Jahren im Eiscafé Dolomiti, ein eigenes Café eröffnet. "Wir haben das Café gesehen und uns gleich verliebt", freut sich die neue Café-Pächterin. Auch der bisherige Pächter Helmut Contrael strahlt: "Der Wille der Beiden etwas zu machen hat mich begeistert und überzeugt", sagt er. Schon lange war Contral auf der Suche nach einem Nachfolger für sein Kurpark-Café. Und das es wieder in gute Hände gekommen ist, war dem 80-Jährigen wichtig.

Denn er war es, der das Café in der Villa Berberich, das früher als Krankenhaus genutzt worden ist, zusammen mit seiner Frau vor 34 Jahren aufgebaut und groß gemacht hat. Eigentlich stand der Bagger mit der Abrissbirne bereits in den Startlöchern und wollte die damals seit vier Jahren leerstehende Villa dem Erdboden gleichmachen. Konditormeister Helmut Contrael nahm den Kontakt zum damaligen Bürgermeister Günter Nufer auf und stellte ihm seine Pläne vor. "Unser Wunsch war es damals, das Café im Jugendstil, also passend zur Villa, einzurichten und zu führen", erinnert sich Contrael heute. Bürgermeister Nufer ließ sich gerne überzeugen und für 1,7 Millionen Mark wurde die Villa damals von Grund auf saniert.

Heute dient die alte Villa den Bad Säckingern als Kulturhaus für Ausstellungen und einem Mineralienmuseum. Maria Martelli möchte das Café nun ganz im Sinne des Vorpächters weiterführen. "Die Gäste finden das gewohnte Programm vor, wir werden es nur ein wenig ergänzen", erzählt die 55-Jährige ihre Pläne. Das heißt: für die Herstellung der Kuchen, Pralinen und Gebäck zeichnet weiter der Konditormeister Helmut Contrael verantwortlich.

Hinter der Theke treffen die Stammgäste auf das seit 30 Jahren vertraute Gesicht von Gertrud Böhler. Maria Martelli hat wieder ihren gewohnten Platz im Service angenommen und Ehemann Edoardo tüftelt in der Küche der Küche die italienischen Spezialitäten aus. Künftig ist das Café täglich, außer Dienstag von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. "Im Sommer planen wir verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr", so Martelli weiter. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Zu uns kommen die Gäste als Freunde", sag sie.