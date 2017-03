Bad Säckingen Kultusministerin Susanne Eisenmann ist diese Woche unterwegs in Sachen Bildung

Bei der Diskussion mit Kultusministerin Susanne Eisenmann sind zahlreiche Schulleiter aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach sowie Politiker und Personalräte dabei.

Ein Klassentreffen der besonderen Art gab es am Montag im Scheffel-Gymnasium. Kultusministerin Susanne Eisenmann diskutierte mit Schulleitern aller Schularten der Region über Bildungspolitik. Unterstützt wurde sie von Thomas Hecht, zuständig für Bildung und Schule beim Regierungspräsidium Freiburg, und dem Lörracher Schulamtsdirektor Helmut Rüdlin.

Zahlreiche Schulleiter und Personalräte der Schulen der Landkreise Waldshut und Lörrach hatten sich im Lichthof des Scheffel-Gymnasiums eingefunden, viele Themen brannten schon lange unter den Nägeln. Besonders die Aufstockung der Stundenzahlen an vielen Schulen wurde begrüßt, ebenso die von der Ministerin geäußerte Wertschätzung für jede Schulform. Besonders die Grundschulen würden von mehr Beachtung profitieren, so die Ministerin, auch im Hinblick auf das Ergebnis der jüngsten Pisa-Studie. Es gehe um die Vermittlung elementarer Grundkompetenzen, die sich auf die gesamte Schullaufbahn auswirken. 2500 Grundschulen gebe es im Land, davon viele mit nur wenigen Schülern. Dass sich die Ministerin deutlich für deren Erhalt aussprach, sollte auch die vor der Tür demonstrierenden Eltern und Schüler aus Schwörstadt freuen.

Viel Zustimmung gab es für die Forderung, Rektoren an Grundschulen besser zu entlohnen. Dieses, speziell in finanzieller Hinsicht "große Rad", so die Ministerin, sei nur schwer zu drehen. Hinsichtlich der Lehrerversorgung sei man weiterhin "auf Kante genäht", so die Ministerin. Besonders an Grundschulen, in ländlichen Gebieten und in naturwissenschaftlichen Fächern mangele es an Nachwuchs. Hinzu kommen überproportional viele Pensionierungen in den nächsten Jahren.

Ein neues Programm zur Weiterqualifizierung der etwa 5500 Haupt- und Werkrealschullehrer ist geplant. Dafür sollen in den nächsten vier bis fünf Jahren 38 Millionen Euro in die Hand genommen werden, so die Ministerin. An die Schulen appellierte Eisenmann, bereits bei den Referendaren Werbung für die Schulen zu machen. Abschließend gab es ein klares Bekenntnis für die gut 300 Gemeinschaftsschulen im Land von der Ministerin. Auch die Möglichkeit, zukünftig hier das Abitur machen zu können, schloss Eisenmann nicht aus. Dies solle aber die "absolute Ausnahme" bleiben und nur an vielleicht zehn Schulen im ganzen Bundesland angeboten werden.

Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Susanne Eisenmann (CDU) besucht im Rahmen ihres Programms "Klassentreffen – unterwegs in Sachen Bildung" monatlich ein bis zwei Schulbezirke, um mit Schülern, Eltern und Lehrern ins Gespräch zu kommen. Bei ihrem aktuellen Besuch war die Ministerin in der Goethe-Grundschule in Rheinfelden und im Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen. Nähere Informationen über die Veranstaltungsreihe sind im Internet zu finden (www.km-bw.de).