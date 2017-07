Bad Säckingen Künstler haben ein Heimspiel in der Villa Berberich

Die Eröffnung der Sommerausstellung mit Werken der regionalen Künstlergruppe Asal zieht am Freitag in Bad Säckingen über 50 Gäste an.

Die Sommerausstellung „Schnittstelle Holz-Papier-Textil“ der Künstlergruppe Asal in der Villa Berberich lockte zur Vernissage am Freitag bereits über 50 Gäste an. Ein gutes Vorzeichen für die kommenden vier Wochen, freuten sich Kulturreferentin Christine Stanzel und Laudator Norbert Rüde.

„Eine wunderbare Ergänzung zu den bisherigen Ausstellung in diesem Jahr“, so die Kulturreferetin in ihrem Grußwort. „Das Spannende ist, wie durch die zehn Künstler die Grundtechnik des Holzschnitts so vielfältig aufgenommen und weiterentwickelt wird“, schloss sich Norbert Rüde dem Lob seiner Vorrednerin dann. Von abstrakten Werken und Ornamenten über figürlichen Stücken mit Fotografien als Grundlage könne man beim Gang durch die Räume die unterschiedlichsten Arbeiten entdecken. Auch inhaltlich wird der Betrachter dabei auf eine Reise mitgenommen: von der Reise nach Santiago de Compostela mit Horst Pfandhöfer über die Kurische Nehrung mit Angelika Bächle bis zu vertrauten Ansichten vom Hochrhein bei Hanspeter Asal selbst.

Nach vielen weitgereisten Künstlern, die bisher in der Villa Berberich ausstellten, hat die Künstlergruppe Asal mit der Sommerausstellung in der Villa Berberich quasi ein Heimspiel: Seit 2009 trifft sich die Gruppe unter der Leitung von Hanspeter Asal einmal wöchentlich in der Villa, ihr Schwerpunkt sind Holzschnitte in ihrer ganzen Bandbreite. Neben Hanspeter Asal selbst und Angelika Bächle, Heide Eyb, Heide Krebser-Fögele, Leo Lute , Horst Pfandhöfer, Bert Stenzel sowie Barbara Weis präsentieren als Gäste Veronika Griener und Erika Spielmann ihre auf Quilttechniken basierenden Werke für vier Wochen im ersten Stock der altehrwürdigen Villa.

Greiner und Spielmann beschäftigen sich bereits seit 20 Jahren mit dieser Art der Stoffverarbeitung, bei der traditionell mehrere Textilschichten zu einem dreidimensional Werkstück verbunden werden. Seit 16 Jahren sind die beiden Künstlerinnen zudem Mitglieder der Gruppe Fadenspiel, so Laudator Norbert Rüde.

Das die Künstler in der Region weithin bekannt sind, schlug sich auch in den Besucherzahlen der Vernissage nieder: die über 50 Gäste fanden kaum Platz im Hauptraum der Ausstellung. Die Ausstellungseröffnung wurde musikalisch umrahmt durch Ludwig Klaußner (Klarinette, Saxophon), Michael Frey (Gitrarre, Gesang) und Hubert Alznauer (Akkordeon).



Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Schnittstelle Holz-Papier-Textil“ ist noch bis zum 27. August in den Räumen der Villa Berberich zu sehen. Die Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs, donnerstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro, für Besitzer des Museumspasses ist der Eintritt frei. Außerdem findet am 6. und 20. August um jeweils 15 Uhr ein geführter Rundgang mit den Künstlern statt.