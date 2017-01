Bad Säckingen/Waldshut-Tiengen Kreistags-CDU will Spitäler-Beschlüsse wieder kippen

Die CDU-Kreistagsfraktion will eine Neufassung der Spitälerbeschlüsse herbeiführen. Das kündigt Fraktionssprecher Martin Albers in einem Brief an. Damit rollt er die Krankenhausfrage neu auf. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl kündigt Widerstand an

Die CDU-Kreistagsfraktion möchte die bestehenden Gremienbeschlüsse in der Spitalfrage kippen. Das kündigt Fraktionssprecher Martin Albers in einem Schreiben an, das unserer Zeitung vorliegt. "Die CDU-Fraktion hat eine erneute Beschlussfassung mit unmissverständlicher Formulierung angemahnt", so Albers. Vor allem sei eben ursprünglich nicht vorgesehen gewesen, dass das Spital Bad Säckingen ein Haus der Grund- und Regelversorgung sein solle. Letztlich hat der Kreistag aber genau das beschlossen. Die CDU gießt mit diesem Vorstoß neues Öl ins Feuer der abgeschlossen geglaubten Krankenhaus-Debatte. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl kündigt massiven Widerstand gegen eine mögliche Aufhebung der Beschlüsse an, die in den vergangenen 14 Monaten Basis für alle Umstrukturierungsmaßnahmen an den beiden Krankenhäusern der Spitäler Hochrhein war. Eine Anfrage beim Landratsamt Waldshut blieb gestern unbeantwortet.

Das Schreiben Albers' ist die Antwort auf einen offenen Brief des früheren Vorsitzenden des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen, Rolf Metzger, an Landrat Martin Kistler. Metzger hatte in dem Brief die Beschlussfassung des Kreistages vom 15. November 2015 hinterfragt. Im Gespräch mit unserer Zeitung führt er seine Bedenken näher aus: "Es ist widersinnig, in Bad Säckingen ein Haus der Grund- und Regelversorgung profilieren zu wollen und gleichzeitig die Chirurgie abziehen zu wollen." Der Brief war auch an die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag gesandt worden. Während der Landrat bislang nicht auf den Brief reagiert habe, hat dies nun CDU-Kreistagsfraktions-Chef Martin Albers getan, so Metzger.

Albers kritisiert in seinem Brief, dass viele Aspekte der Beschlüsse den Vorschlägen der Unternehmensberater der Kienbaum GmbH zuwiderlaufen, etwa der Erhalt von Intensivbetten in Bad Säckingen, deren "Unwirtschaftlichkeit bereits zum damaligen Zeitpunkt erwiesen" gewesen sei. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass auch innerhalb der Fraktion unterschiedliche Meinungen vorherrschen, gerade was die chirurgische Notfallambulanz in Bad Säckingen anbelange. Daher müsse Klarheit her, so Albers: "Wenn es jetzt um eine Klarstellung geht, dann in einer Weise, dass das für Säckingen künftig vorgesehene medizinische Spektrum eindeutig beschrieben wird."

Bürgermeister Guhl hält die Beschlüsse hingegen für eindeutig und Bad Säckingen werde "mit allen zu Gebote stehenden Mitteln für deren Umsetzung kämpfen". Vor allem erwarte man, dass die Sanierung des OP-Bereichs baldmöglichst in Angriff genommen werde, denn das Spital solle ja zumindest Zentrum für elektives Operieren werden. Dass Albers namens der CDU nun einen anderen Weg einschlagen wolle, "ist sein gutes Recht als Kreisrat", attestiert Guhl: "Ob es zielführend ist, in Bad Säckingen noch mehr Verunsicherung zu stiften, bleibt aber dahingestellt."

Aus Metzgers Sicht ist der Fall klar: "Die CDU stellt sich offen gegen ein Akutkrankenhaus im westlichen Landkreis." Es gehe jetzt darum, die bereits eingeleitete Demontage des Spitals, die nach Ansicht von Rolf Metzger aber auch dem früheren Leiter der Unfallchirurgie, Jürgen Stadler, bereits vergangenen Sommer mit der Verlegung der Sterilisation begonnen hatte, nachträglich rechtlich zu untermauern.

Das sei insbesondere vor dem Hintergrund der eklatanten Engpässe in der Notfallversorgung in jüngster Vergangenheit ein verheerendes Signal, so Jürgen Stadler. Es passe aber ins Gesamtbild der vergangenen Monate und Jahre: "Wichtige Maßnahmen in Bad Säckingen werden auf die lange Bank geschoben oder unterbrochen." Das gelte für die Brandschutzsanierung im 1. Obergeschoss, die seit anderthalb Jahren ruhe, ebenso wie für die Erneuerung der Ambulanz-Zufahrt, die im Sommer begonnen und mitten in der Bauzeit gestoppt worden sei.