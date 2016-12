Bad Säckingen/Wehr Kreis ordnet Flüchtlingsarbeit neu

Der Landkreis Waldshut regelt die Betreuung der Flüchtlinge im westlichen Landkreis neu: Waren bislang Sozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt in Bad Säckingen und Caritas in Wehr für die soziale Betreuung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte zuständig, wird der Landkreis die Aufgabe in Zukunft mit eigenem Personal stemmen. Dies sei mit den Verbänden jüngst so vereinbart worden, bestätigt Jürgen Glocker, Sprecher des Landratsamts, auf Anfrage unserer Zeitung.

Einzig eine Mitarbeiterin des DRK Kreisverbands Säckingen bleibe noch ins nächste Jahr hinein für den Kreis im Einsatz. Diese Vereinbarung soll laut Landratsamt voraussichtlich zum Oktober beendet werden. Der „einzige Grund“ für die Neuregelung sei die Entwicklung der Zuweisung von Asylbewerbern, die in den vergangenen Monaten sehr stark rückläufig war und noch immer sei, so Jürgen Glocker: „Dementsprechend hat sich auch die Anzahl der Menschen, die sich noch in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises befinden, auf heute 1391 Personen vermindert. Wir sehen uns daher gezwungen, das Personaltableau des Sozialdienstes Asyl diesen Gegebenheiten anzupassen.“

Nach Informationen unserer Zeitung soll die Zusammenarbeit zwischen Landratsamt, Sozialverbänden und den Helferkreisen vor Ort jedoch nicht immer reibungslos funktioniert haben. Leidtragende seien demzufolge meist die Sozialarbeiter gewesen, die sich verheizt fühlten. Kündigungen und häufige Personalwechsel waren die Folge. Und dies ging zu Lasten der eigentlich notwendigen Arbeit mit den Flüchtlingen, wie Insider gegenüber unserer Zeitung berichten.

Bad Säckinger Helferkreis bedauert Entscheidung

„Es war absehbar, dass dieses Modell nicht funktioniert“, erklärt Gabriele Pichlhofer, Sprecherin des Wehrer Netzwerks Integration, unserer Zeitung und bestätigt auch Probleme vor Ort: „Die Sozialarbeiterinnen waren Dienerinnen zweier Herren.“ Dienstrechtlich waren sie dem Landratsamt untergeordnet, personalrechtlich hingegen dem jeweiligen Sozialverband als Arbeitgeber – und von keiner Seite hätten sie genug Unterstützung bekommen, so Pichlhofer. In der Folge hätten des öfteren Ehrenamtliche einspringen müssen, „um die Aufgabe der Hauptamtlichen zu erledigen“. Vor Ort bräuchten die Flüchtlinge ohnehin „eher eine gute Sacharbeit als eine Sozialarbeit“. Insbesondere bei der Jobvermittlung und der Wohnungssuche seien die anerkannten Flüchtlinge auf Hilfe angewiesen. Pichlhofer hat nun die Hoffnung, dass „wir mit der neuen Flüchtlingsbeauftragen des Landkreises, Antje Maurer, eine vernünftige Kommunikationsstruktur hinbekommen.“

Der Vorsitzende des Bad Säckinger Helferkreises Refugees Integrated, Frank van Veen, erfuhr erst durch die Anfrage unserer Zeitung offiziell vom Ende der Zusammenarbeit zwischen Landkreis und den Wohlfahrtsverbänden: „Wir bedauern das sehr, denn die Kooperation zwischen ehrenamtlichen Helfern und den Sozialarbeitern war ohne Einschränkung gut.“ Besonders die „unbürokratische und zupackende Art“ der Sozialarbeiter sei überaus angenehm gewesen: „Gemeinsam haben wir gute Konzepte und Angebote entwickelt.“ Die Schaffung eines Treffs für junge Leute nennt van Veen, aber auch die Einrichtung eines Computerraums im Scheffel-Gymnasium, wo junge Flüchtlinge sich in Eigenregie um Jobs bemühen können.

Insofern sei es „enttäuschend“, wenn diese gute Zusammenarbeit nun ende. Refugees Integrated arbeite zwar auch mit den Mitarbeitern des Landratsamts passabel zusammen, „aber es gäbe schon die ein oder andere wünschenswerte Verbesserung“, so der Vorsitzende.

"Der Landkreis stand zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung mit dem Rücken zur Wand"

Die Verbände Awo und Caritas zeigen indes durchaus Verständnis für die Entscheidung des Kreises, den geschlossenen Dienstleistungsvertrag vorzeitig zu beenden. Für beide sei dies jetzt möglich gewesen, ohne dass Leute hätten entlassen werden müssen, weil sich ohnehin personelle Veränderungen angebahnt hätten. Dass die Kooperation früher oder später enden würde sei nach Ansicht von Martin Riegraf, Vorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein, nicht gerade eine Überraschung. Der Vertrag sei von Beginn an befristet gewesen, wenngleich ursprünglich bis Ende kommenden Jahres. „Der Landkreis stand zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung mit dem Rücken zur Wand, gerade in personeller Hinsicht“, erinnert Martin Riegraf, Vorsitzender der Caritas Hochrhein. Das habe sich inzwischen geändert. Gleichwohl sei es schade, dass die Arbeit in Wehr nun ende, so Riegraf: „Wir waren dabei, im Zusammenspiel mit Stadt und ehrenamtlichen Helfern in Wehr etwas Gutes aufzubauen.“

Auch sein Kollege Thomas Bomans, Kreisgeschäftsführer der Awo, bedauert das vorzeitige Ende der Kooperation mit dem Landkreis. Allerdings hätte auch niemand absehen können, dass die Zahl der neuankommenden Flüchtlinge in so kurzer Zeit so deutlich zurückgehen würde. „Wir finden es schade, dass die Kooperation zu Ende geht, aber aus fiskalischer Sicht ist es absolut nachvollziehbar“, so Bomans. Allerdings beginne die eigentliche Herausforderung nun erst – jetzt, „da wir vom Notfallmodus umschalten müssen“ und es an die schwierige und langwierige Integrationsarbeit geht, so Bomans.

"Es war eine unter Druck geborene Kooperation"

Dass es während der Zusammenarbeit zwischen Landratsamtsmitarbeitern und den Sozialarbeitern der Wohlfahrtsverbände hie und da auch mal Misstöne gegeben hat, bestätigen die Vertreter von Awo und Caritas nur indirekt. Es sei eine komplizierte und stressige Situation für alle Beteiligten gewesen. Martin Riegraf dazu: „Es war eine unter Druck geborene Kooperation, da lassen sich leider auch gewisse Spannungen nicht vermeiden.“

Für die Awo ist mit dem Ende der Kooperation mit dem Landkreis das Thema Flüchtlingsarbeit fürs Erste abgehakt: „Das ist nun Aufgabe des Landkreises.“ Die Caritas werde sich derweil nicht vollständig aus der Flüchtlingsarbeit verabschieden. Weiterhin bestehen bleibe etwa die Koordinationsstelle für Helferkreise, welche ein kirchliches Projekt sei. Darüber hinaus werde der Verband vorwiegend im Raum St. Blasien weiter in der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger tätig sein.

So geht es weiter

Der bislang in Bad Säckingen eingesetzte Mitarbeitende der Awo beendet offiziell die Tätigkeit zum Jahresende. Der Landkreis und die Wohlfahrtsverbände haben sich darauf verständigt, dass die frei werdenden Stellen nicht wiederbesetzt werden. Eine Mitarbeiterin, die durch den DRK Kreisverband Säckingen in das Team der Flüchtlingsbetreuung entsendet wurde, bleibt auch im nächsten Jahr im Einsatz. Eine Kündigung der Vereinbarung sei noch nicht erfolgt. Diese solle aber nach derzeitigem Stand entsprechend der Vereinbarung fristgemäß zum Oktober nächsten Jahres ausgesprochen werden.