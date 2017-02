Kreis Waldshut: Sozialminister soll sich die Krankenhausrealität ansehen

SPD Abgeordnete und Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter lädt Manfred Lucha nach Bad Säckingen oder Waldshut ein: "Soll sich selber ein Bild machen"

Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hat Landessozialminister Manfred Lucha nach Bad Säckingen oder nach Waldshut eingeladen. Schwarzelühr-Sutter will mit Lucha das Thema Krankenhausversorgung im Landkreis besprechen. Das teilte die Abgeordnete in einer Presseerklärung mit. Gleichzeitig könne sich der Minister dann persönlich ein Bild von den topgrafischen Schwierigkeiten im Landkreis machen.

Diese Einladung der SPD-Abgeordneten ist als Reaktion auf Luchas Brief zum Thema Spital zu sehen. Diesen Brief habe sie „mit großem Erstaunen“ zur Kenntnis genommen, schreibt Schwarzelühr-Sutter. Sie begrüße zwar, dass der Minister Zuschüsse zur Sanierung des Spitals Bad Säckingen zusage. Sie sei allerdings „irritiert“, dass sich der Minister so deutlich für ein Zentralkrankenhaus im Kreis ausspreche. Sie empfindet dies als Missachtung eines demokratisch gefassten Kreistagsbeschlusses. Der Kreistag habe sich am 11. November 2015 für ein Krankenhaus an zwei Standorten ausgesprochen, so die Abgeordnete. Die Entscheidung über ein Zentralklinikum sollte in der Kompetenz der Kommunalpolitik liegen – eine Missachtung des Kreistagsbeschlusses halte sie daher für fatal.

Die topografische Situation im Flächenkreis Waldshut mache die medizinische Versorgung lediglich an einem Standort sehr schwierig, schreibt Schwarzelühr-Sutter. Der Kreistagsbeschluss vom November 2015 sehe deshalb aus ihrer Sicht eine Spezialisierung an beiden Häusern im Rahmen eines gesamtmedizinischen Versorgungskonzepts vor: am Standort Waldshut die Schwerpunktentwicklung mit Profilierung als Grund- und Regelversorger mit kardiologischem, gastroenterologischem, neurologischem und chirurgischem Versorgungsschwerpunkt, in Bad Säckingen die Profilierung als Grund- und Regelversorger mit internistischem Schwerpunkt und Zentrum für Altersmedizin sowie Zentrum für elektives Operieren.