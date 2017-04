Bad Säckingen Krasse medizinische Unterversorgung in Bad Säckingen macht bange

Der Förderverein Pro Spital Bad Säckingen informiert über die Grund- und Regelversorgung im Kreis Waldshut.

Bad Säckingen (lid) „Grund- und Regelversorgung im Kreis Waldshut“ lautete das Thema einer Informationsveranstaltung, die der Förderverein „Pro Spital Bad Säckingen“ am Donnerstagabend veranstaltete. Eingeladen waren zur Hauptsache Bürgermeister und Gemeinderäte, die bisher keine Möglichkeit hatten, eine der bisherigen neun Veranstaltungen des Vereins zu besuchen. „Wir haben mit 30 Besuchern gerechnet, dass es rund 50 geworden sind, unterstreicht unser Anliegen, das Krankenhaus Bad Säckingen als Haus der kompletten Grund- und Regelversorgung zu erhalten“, sagte die Vorsitzende Beatrix Köster in ihren Grußworten. „Wir wollen keine Stimmung machen“, führte Jürgen Stadler, früherer Leiter der Unfallchirurgie in Bad Säckingen, eingangs aus, „sondern viel mehr mit Zahlen und Fakten aufwarten“. Eine erste Feststellung betraf das Land Baden-Württemberg: „Unter allen Bundesländern verfügen wir, bezogen auf 100 000 Einwohner, über die wenigsten Krankenhausbetten.“

Im Hinblick auf die Versorgung im Landkreis erinnerte er an eine Rede des damaligen Landrates Norbert Nothhelfer, der bei der Planung des neuen Bad Säckinger Krankenhauses in den Siebzigerjahren von einer „Chancengleichheit für die ländliche Bevölkerung“ gesprochen habe. „Gerade diese“, so Stadler, „wird durch den Kreistagsbeschluss zur Konzentration der chirurgischen Notfallversorgung im Krankenhaus Waldshut in gröblicher Weise verletzt. Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass ein Notfallpatient innerhalb von 30 Minuten einer Versorgung zugeführt werden soll. Beim Wegfall der chirurgischen Notfallambulanz in Bad Säckingen rund um die Uhr, wie dies im Kreistagsbeschluss vorgesehen ist, kann die Versorgung von 47 000 Bewohnern des Landkreises, also von rund einem Viertel, nicht mehr gewährleistet werden.“

„Wohin mit den Notfallpatienten?“ fragte Stadler weiter, „Waldshut ist in vielen Fällen überlastet, was zur Folge hat, dass Patienten eine Irrfahrt durch Südbaden und in der Schweiz antreten müssen, bis ein Bett gefunden ist.“ Als Beweis verlas er mehrere Patientenbriefe. Nicht außen vor ließ er die wirtschaftliche Situation: „Schon jetzt schicken Hausärzte elf Prozent der Patienten nach Lörrach.“ Als unmissverständlich bezeichnete Stadler die Forderung, die chirurgische Notfallversorgung in Bad Säckingen rund um die Uhr und an 365 Tage des Jahres sicherzustellen und die erforderlichen Renovierungsarbeiten einschließlich des Einbaus von Rettungswegen unverzüglich bei laufendem Betrieb in die Wege zu leiten.

Diese Forderung spiegelte sich auch in der Diskussion wider. Von einer „gesetzeswidrigen Situation zu Lasten der Bevölkerung“ war die Rede und von falschen Beschlüssen des Kreistages. Auf den Punkt brachte es der Murger Gemeinderat Georg Kirschbaum: „ Mir ist bange vor einer dramatischen Unterversorgung, die auch durch ein Zentralkrankenhaus nicht restlos behoben werden kann.“ Zur Entscheidung im Kreisrat meldete sich Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken zu Wort: „Bezüglich der Zahlen können wir nur bewerten, was uns vorgelegt wird, und überdies handelt es sich um eine demokratisch zustande gekommene Mehrheitsentscheidung.“

Als Idealvorstellung schwebt dem Förderverein die Einrichtung eines von der Bindung an den Spitalfond losgelösten Bürgerspitalsw mit eigener Verwaltungsleitung vor. „Ein solches Haus mit rund 150 Betten haben wir vor kurzem im Raum Berlin besichtigt“, berichtete Köster. „Es ist mit den modernsten Apparaten ausgestattet, und es schreibt schwarze Zahlen.“