Bad Säckingen Krankenhaus-Debatte: Die Ignoranz der Verantwortlichen

In der Debatte um die Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut gibt es zwei Sichtweisen: Die einen warnen vor den Folgen des eingeschlagenen Wegs und vor Unterversorgung. Die anderen beharren auf dem Standpunkt: "Alles im grünen Bereich".

Beim Blick auf die Gesundheitsversorgung im Kreis ergibt sich ein schizophrener Eindruck: Da gibt es Mediziner, die über Engpässe in der Krankenhausversorgung klagen. Notärzte berichten von stundenlangen Fahrten im Rettungswagen auf der Suche nach einem Krankenhaus, das ihre Notfallpatienten aufnehmen kann, weil diese in den Häusern im Kreis Waldshut aus Kapazitätsgründen nicht behandelt werden können. Angehörige von Patienten äußern sich fassungslos angesichts derartiger Odysseen. Und die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst, denn inzwischen weiß höchstens noch der Fachmann, welche Krankheitsbilder in Bad Säckingen noch behandelt werden können. Aber es gibt auch die andere Seite: Diejenigen, die nicht müde werden zu betonen, dass alles in Butter ist. Das sind die Verantwortlichen an der Spitze der Spitäler und des Kreises. Und diese Position wird offenbar auch an höherer Stelle lieber gehört, als die Kritik, die seit Monaten von verschiedensten Seiten geäußert wird und Probleme, die sich faktisch belegen lassen. Das Regierungspräsidium bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Misstöne werden überhört und genaueres Hinsehen als unnötig erachtet. Ein derartiges Verhalten nennt man auch Ignoranz.markus.baier@suedkurier.de