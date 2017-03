Bad Säckingen Krainerwand soll Rheinufer in Bad Säckingen aufwerten und stabilisieren

Die Maßnahme soll das immer stärkere Absenken des Radwegs entlang des Rheins an dieser Stelle verhindern. Das Bauwerk bietet darüber hinaus auch eine naturgemäße Rückzugsmöglichkeiten für viele Tiere.

Bad Säckingen – Ein weiteres Mal erfährt das Bad Säckinger Rheinufer eine naturnahe Aufwertung. Um das Rheinufer und den darüberliegenden Rheinweg zu stabilisieren, wird am Rhein gegenüber der Kläranlage eine „Krainerwand“ errichtet.

Dabei handelt es sich um einen Holzkastenbau aus Baumstämmen, die vernagelt und verschraubt, mit Erde hinterfüllt und auf der Weidenstecklinge eingelegt werden, die später anwachsen. „In zehn Jahren sind die Baumstämme verrottet und die Weidenstecklinge so groß, dass die Wurzelballen der Bäume die statische Funktion ausüben und so eine feste Mauer bilden, die das Rheinufer zuverlässig stützt“ erklärt Diplom-Forstwirt Christoph Schmidt von der Firma Pro Eco Umweltplanung aus Wehr, das ingenieur-biologische Bauwerk, dass in seiner Beschaffenheit so stabil ist wie eine Steinmauer. Da die Äste der Weiden so biegsam sind, sind sie in der Lage, die Strömung entlang dem Ufer abzuschwächen, sodass nicht mehr so viel Erde abrutschen kann.

„Wenn die Bäume fest angewachsen sind, hält die Mauer bis zu 60 Jahre“, ist der Diplom-Forstwirt überzeugt. Diese Baumaßnahmen sind jetzt notwendig geworden, weil der sich der Radweg in der Höhe der Kläranlage immer weiter abgesenkt hatte. Der Grund dafür sind zum Einen die regelmäßigen Hochwasser, die immer wieder Erde abgetragen haben. Aber auch der Biber hat sich Löcher bis unter den Radweg gebuddelt. Neben dem Radweg drohte aber auch die unter dem Radweg verlaufende Hochdruck-Gasleitung abzusinken. Bis 2015 stand an dieser Stelle ein historischer Fischbähr, eine alte Fischerhütte, die allerdings so zerfallen war, dass sie abgerissen werden musste. „An der Stelle wo bisher die Hütte stand, ist nichts gewachsen und das hat das Rheinufer zusätzlich geschwächt“, erklärt Schmidt.

Bewusst hat sich die Stadt Bad Säckingen für eine naturnahe Lösung entschieden. Denn wenn die Arbeiten in voraussichtlich zwei Wochen beendet sein werden und der Radweg darüber wieder hergestellt ist, kann sich die Natur und die Tierwelt ihr Terrain nach und nach wieder zurückerobern. „Der Vorteil dieser Krainerwand ist, dass sich gleich mehrere Tiere wieder ansiedeln können“, erklärt Christoph Schmidt. Zum einen bilden sich Fischunterstände, wo sich die Fische zum Schutz vor Wasservögeln verkriechen können. Aber auch die Vögel selbst können die Weiden als Ansitzplätze nutzen. Und nicht zuletzt kann sich der Biber neue Röhren buddeln. Allerdings nicht mehr so tief, dass er dem Radweg und der Gasleitung wieder gefährlich werden könnte.

Dafür sorgt eine Reihe Eisengitter, dass hinter der Krainerwand in den Boden eingelassen sind. Rund 50 000 Euro werden die Sanierungsarbeiten am Rheinufer kosten. Übrigens die zweiten naturnahen Arbeiten am Rheinufer. Bereits im Januar hat die Firma Franke im Zuge ihrer Bauarbeiten einer Lagerhalle, die Eidechsen, die bisher auf dem Gelände angesiedelt waren, umsetzen lassen. Gleichzeitig sind entlang des Rheinufers neue Rückzugsorte und Orte zur Eiablage der Echsen entstanden (wir berichteten).