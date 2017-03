Bad Säckingen Kontrolle: Polizei zieht bekifften Autofahrer aus dem Verkehr

Einen 22-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Bad Säckingen – Ein 22-jähriger Autofahrer, der laut Polizei unter Einfluss von Cannabis stand, ist den Beamten am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Fridolinstraße aufgefallen. Die Beamten hielten Volvo an, in dem drei jungen Männern unterwegs waren. Der aus dem Fahrzeuginneren dringende Geruch und das Verhalten des Trios ließ laut Polizeibericht den Verdacht auf Drogenbeeinflussung aufkommen. Bei dem 22 Jahre alten Fahrer wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Cannabis reagierte. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 520 Euro erbringen. Im Kofferraum des Autos fanden die Beamten ein Tütchen mit Marihuana-Pflanzenteile und stellten es sicher, so die Polizei.