Bad Säckingen Konstante Anmeldezahlen an Bad Säckingens weiterführenden Schulen

Konstant hohe Anmeldezahlen für die fünften Klassen verzeichnen die weiterführenden Schulen in Bad Säckingen für das kommende Schuljahr. Die hohe Anzahl an Neuzugängen stellt insbesondere die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und die Werner-Kirchhofer-Realschule immer stärker vor Herausforderungen. Denn: Der Platz wird allmählich knapp. Am Scheffel-Gymnasium gibt es derartige Probleme nicht.

Am Scheffel-Gymnasium haben sich 123 Schüler angemeldet. Damit wird es am Gymnasium wie in den Jahren zuvor fünf fünfte Klassen geben. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir unser Niveau der vergangenen Jahre halten konnten", sagt Schulleiter Carsten Hansen. Vergangenes Jahr hatte das Scheffel-Gymnasium sogar 126 Anmeldungen für die fünfte Klasse: "Wir kommen damit gut zurecht." Unterm Strich habe die Schule selbst aber keinen Einfluss auf die Anmeldezahlen.

Vierzügig wird die Klassenstufe fünf an der Werner-Kirchhofer-Realschule sein. Hier wurden bislang 93 Kinder angemeldet. "Wir haben noch einige weitere Anfragen vorliegen, sodass aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein paar Schüler dazu kommen werden", erklärt Schulleiterin Ricarda Hellmann. Auch hier seien die Anmeldezahlen konstant. Aus Hellmanns Sicht ein gutes Zeichen: "Die Realschule ist weiterhin gefragt und wird von Eltern ganz bewusst ausgesucht." Eine Konkurrenzsituation zur Gemeinschaftsschule sei nicht entstanden. Die hohe Nachfrage bringe allerdings auch räumliche Probleme mit sich: "Wir werden im neuen Schuljahr auf jeden Fall eine Wanderklasse haben", so Hellmann. Denn drei Klassen werden ihren Abschluss machen, vier neue beginnen – somit werde es eine Klasse ohne festes Klassenzimmer geben.

Gemeinsam mit der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule hat die Realschule schon vor längerer Zeit ein Raumprogramm erarbeitet, wie Hans-Thoma-Schulleiter Michael Maier darstellt. Dieses sei jedoch derzeit nicht umsetzbar: "Zuerst muss der Sporthallenneubau abgeschlossen sein, dann folgt der Mensabau." Erst danach könne eine bauliche Lösung in Form einer Gebäudeerweiterung in Angriff genommen werden, so Maier. "Wir haben momentan eine Containerlösung, die noch bis 2019 läuft." Die Stadt Bad Säckingen wisse als Schulträger über den Bedarf Bescheid. Derweil verzeichnet die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule 65 Fünftklässler-Anmeldungen. Damit sei die "stabile Dreizügigkeit" gewährleistet, so Michael Maier. "Mehr wachsen wollen wir momentan nicht." Das Angebot Gemeinschaftsschule stehe nach Maiers Einschätzung weiterhin hoch im Kurs. Es gebe allerdings noch viele Eltern, die sich auch im dritten Jahr noch nichts Genaues unter dem Begriff der Gemeinschaftsschule vorstellen könnten. "Trotz aller Informationsbemühungen ist das althergebrachte dreigliedrige Schulsystem noch immer in vielen Köpfen verankert." Er gehe davon aus, dass es noch etliche Jahre dauern werde, bis sich die neue Schulgliederung durchgesetzt habe – vorausgesetzt, Informationsangebote würden auch genutzt.