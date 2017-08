Bad Säckingen Konkurrenz auf Notfallsektor: Im Oktober eröffnen zwei Berufsschulen

Im Oktober eröffnen das DRK und ein Privatanbieter öffnen gleichzeitig Berufsschulen, in denen Notfallsanitäter ausgebildet werden. Dass die Nachfrage die Konkurrenz rechtfertigt, glauben Experten aber nicht.

Bad Säckingen – In Bad Säckingen werden ab Oktober wahrscheinlich gleich zwei neue Berufsschulen um Belegung durch Schüler kämpfen. Es handelt sich dabei um Berufsschulen für das neue Berufsbild des Notfallsanitäters, ein dreijähriger Ausbildungsgang für Rettungsdienste, der erst vor drei Jahren etabliert wurde. Beobachter wundern sich derweil, warum zum 1. Oktober gleich zwei solche Schulen eröffnen, obgleich der Bedarf fraglich ist. So werden sich der private Anbieter Mobile Medic und die Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes künftig Konkurrenz machen.

Am Hochrhein kommen die Auszubildenden zum Notfallsanitäter-Beruf in der Regel vom Roten Kreuz. Die Berufsschule besuchten sie früher an der DRK-Schule in Bühl und derzeit beim privaten Anbieters Mobile Medic in Wendlingen bei Stuttgart, wie Mobile-Medic-Geschäftsführer Marc Schmidt auf unsere Anfrage informiert. Sowohl die DRK-Azubis des Kreisverbandes Säckingen wie auch die des Kreisverbandes Waldshut, würden bei Mobil Medic unterrichtet.

Nun will der Kreisverband Säckingen seine Azubis jedoch ab 1. Oktober auf die eigene DRK-Landesschule schicken, die im Herbst in Bad Säckingen eröffnen will. Das bestätigte der Kreisvorsitzende Peter Hofmeister. Marc Schmidt vom privaten Anbieter Mobile Medic ist darüber nicht eben erfreut, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte, man sei von einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Säckingen ausgegangen. Mobile Medic habe sich vor allem wegen der Anregungen von Seiten des Roten Kreuzes entschlossen, in Bad Säckingen eine Berufsschule für Notfallsanitäter zu eröffnen. Nun eröffne das Rote Kreuz überraschend eine eigene Niederlassung und der Kreisverband Säckingen ziehe seine Schüler ab, bedauert Schmidt.

Für Peter Hofmeister vom Kreisverband Säckingen ist das jedoch ein ganz normaler Vorgang, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt. Die neuen Ausbildungsstrukturen hätten sich durch den Zusammenschluss der beiden DRK-Landesschulen Baden und Baden-Württemberg zum 1. Januar 2017 ergeben. Für den Kreisverband sei es selbstverständlich, seine Schüler auf die hauseigene Landesschule zu schicken. Im Übrigen ist er davon überzeugt, dass der Bedarf für beide Schulen ausreicht, der Bedarf sei nämlich „granatenmäßig explodiert“.

Der Waldshuter DRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Meister sieht das nicht ganz so optimistisch wie sein Kollege aus Bad Säckingen. Er hat am Bedarf für zwei Schulen zumindest Zweifel. Die Notfallsanitäter-Azubis seines Kreisverbandes bleiben vorerst bei dem privaten Anbieter, wie er auf Anfrage mitteilt. Die eigene DRK-Landesschule sei ihm grundsätzlich zwar näher als eine private, aber es gehe ihm in diesem Fall auch darum, erteilte Zusagen gegenüber Mobil Medic einzuhalten. „Wir werden jetzt erst einmal dort bleiben, aber dann von Jahr zu Jahr neu entscheiden“, sagte Meister. Dennoch könne er beide Seiten gut verstehen. Gleichwohl sei er auch von der plötzlichen Entscheidung der DRK-Landesschule überrascht worden, dass man jetzt in Bad Säckingen auch eine eigene Niederlassung eröffnen wolle.

Wie das für die Genehmigung der Landesschule zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe auf unsere Anfrage mitteilte, ist die geplante DRK-Schule in Bad Säckingen aber noch gar nicht genehmigt. Ein Behördensprecher teilt vor wenigen Tagen mit, dass noch kein Antrag mit prüfungsfähigen Unterlagen vorliege. Peter Hofmeister ist indessen überzeugt, dass die Landesschule es bis 1. Oktober schafft, diese Genehmigung zu erhalten. Er zeigte sich im Übrigen erfreut über die Entscheidung des DRK-Verbandes für den Standort Bad Säckingen. Aber selbst wenn man die DRK-Schule für Notfallsanitäter in Lörrach oder Konstanz eröffnete, würde er seine Schüler eher dorthin schicken als weiterhin auf die private Schule vor der Haustür.