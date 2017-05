Bad Säckingen Konfirmation in Bad Säckingen I

Konfirmation in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen.

Zwölf Konfirmanden feierten am vergangenen Samstagnachmittag das Fest der Konfirmation in Bad Säckingen. Begleitet von Pfarrer Winfried Oelschlegel und Pfarrerin Natalie Wiesner, fand der Gottesdienst zur Feier in der evangelischen Stadtkirche statt. Die Feierlichkeiten wurden in der Kirche von Ulf Kühner an der Oboe und Trude Klein an der Orgel musikalisch umrahmt. Bild: Maria Schlageter