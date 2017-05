Konfirmation in der evangelischen Stadtkirche Bad Säckingen.

Elf Jugendliche feierten am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen Konfirmation. Pfarrerin Natalie Wiesner und Pfarrer Winfried Oelschlegel begleiteten mit den Kirchengemeinderäten die Jugendlichen ins Gotteshaus. Die musikalische Gestaltung übernahm der Scheffel-Chor Bad Säckingen unter der Leitung von Volker Weidt, Irina Nitsak begleitete an der Orgel. Bild: Marion Rank