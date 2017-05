Bad Säckingen Knapp daneben: Autofahrerin sucht Parkplatzausfahrt und nimmt stattdessen Treppenabgang

Anstatt einer Ausfahrt ist eine Autofahrerin mit ihrem Auto in der Bad Säckinger Güterstraße auf eine Treppe gefahren

Glimpflich ausgegangen ist das Mischgeschick einer Autofahrerin am Mittwochvormittag in Bad Säckingen. Die 50 Jahre alte und ortsunkundige Frau bewegte fuhr laut Polizei mit ihrem Auto auf dem Parkplatz beim "Netto-Markt" in der Güterstraße und suchte nach der Ausfahrt. Als sie diese zu erkennen glaubte, steuerte sie darauf zu und merkte zu spät, dass es sich um einen Treppenabgang handelte. Das Auto fuhr über die ersten Stufen und blieb an ihnen hängen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, am Auto und an der Treppe dürfte, wenn überhaupt, kaum Schaden entstanden sein. Allerdings musste ein Abschleppdienst angefordert werden, der das Auto anhob und wieder auf die Straße brachte.