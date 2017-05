Bad Säckingen Kleine Krankenhäuser in großer Not: Spital Bad Säckingen ist Thema in TV-Doku

Kleine Krankenhäuser in großer Not: Spital Bad Säckingen ist Thema in TV-Doku

Wie wirkt sich die Gesundheitspolitik in der Praxis aus? Dieser Frage geht die TV-Doku "Kranke(n)Häuser – Sparen wir uns zu Tode?" nach. Auch die Lage in Bad Säckingen wird darin thematisiert.

Bad Säckingen – Die Krankenhauslandschaft in Deutschland ist massiv im Umbruch. Aus Kostengründen werden vielerorts Leistungen gestrichen oder gar defizitäre Einrichtungen geschlossen. Dies gilt gerade für kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum. Eben diese Problematik hat die Autorin Sabine Lindlbauer in der Dokumentation "Kranke(n)Häuser – Sparen wir uns zu Tode?" aufgegriffen. Am Mittwoch, 24. Mai, ist der Beitrag um 22 Uhr im Bayerischen Rundfunk zu sehen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Spital Bad Säckingen, aber auch auf dem Krankenhaus im brandenburgischen Spremberg sowie einer Reihe weiterer Krankenhäuser in Deutschland, an denen sich die facettenreichen Folgen der Veränderungen im Gesundheitswesen ablesen lassen.

Am Hochrhein sorgt der Beitrag bereits vor der Ausstrahlung für Aufsehen: Auf Facebook, via Kurzmitteilungsdienst Whatsapp aber auch per E-Mail kursieren seit Tagen Hinweise auf die Sendung mit der Bitte um Weiterleitung. Über das immense Interesse an ihrem Beitrag zeigt sich Sabine Lindlbauer im Gespräch mit unserer Zeitung durchaus überrascht. Es sei aber auch ein Indiz für die Betroffenheit der Menschen sei: "Die Krankenhausversorgung konzentriert sich zunehmend auf die Metropolen. Leidtragende sind die Menschen in ländlichen Gegenden. Das verunsichert und schürt Ängste."

Auf das Krankenhaus in der Trompeterstadt sei sie im vergangenen Herbst aufmerksam geworden. Da war das Haus überregional in den Schlagzeilen, als ein schwer verletzter Notfallpatient in einem Behelfs-OP operiert werden musste, weil die eigentlichen OPs aufgrund von Sanierungsbedürftigkeit geschlossen waren. Ein symptomatischer Fall, der sie aber neugierig gemacht habe, sagt Lindlbauer. Um Ostern sei sie mit ihrem Team schließlich selbst zu Recherchen an den Hochrhein gekommen. Es habe sich gezeigt, dass die Notfallversorgung im Landkreis Waldshut am Limit fährt. Die Dokumentation greift laut Senderauskunft den Leidensweg eines Patienten auf, der mit einer bei einem Sturz erlittenen Verletzung in Bad Säckingen wegen fehlender OPs nicht behandelt werden kann und im Spital Waldshut aufgrund von Überlastung abgewiesen wird. "In Baden-Württemberg ist die Situation im Bundesvergleich besonders angespannt, weil hier bereits massiv Betten abgebaut wurden", sagt Sabine Lindlbauer. In Grenznähe sei es für Krankenhäuser noch sehr viel schwieriger zu überleben – und zwar im doppelten Sinne: "Zum einen besteht die Gefahr, dass das Personal ins Ausland abwandert, zum anderen lassen sich aus dem Ausland auch nicht einfach Patienten rekrutieren."

Sind kleine Krankenhäuser folglich zum Tode verurteilt? Nicht unbedingt, wie Lindlbauer sagt. Es gebe eben auch positive Beispiele wie das Krankenhaus im brandenburgischen Spremberg, das von der Kommune, Förderverein, Sponsoren und Belegschaft geführt wird und wirtschaftlich arbeitet. "Ein Musterbeispiel", attestiert Autorin Lindlbauer. Allerdings lasse sich dies nicht überallhin übertragen, zumal das Vorhaben in Spremberg von einer Reihe glücklicher Umstände begleitet worden sei. Man könne nicht erwarten, dass Bürger und Mitarbeiter überall die Regie in den Krankenhäusern übernehmen, so Lindlbauer: "Aber eine super Idee war das auf jeden Fall."

Die Dokumentation "Kranke(n)Häuser – Sparen wir uns zu Tode?" läuft am Mittwoch, 24. Mai, um 22 Uhr im Bayerischen Rundfunk.